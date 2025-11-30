اختيار مقال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة "تربيت مدرس" كمقالة "منتخبة" في المجلة الدولية للكيمياء

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن جامعة تربية مدرس، قدّم البروفيسور Zaiping Guo، رئيس تحرير مجلة Chemical Science المرموقة، التابعة للجمعية الملكية للكيمياء (Royal Society of Chemistry)، مجموعة مختارة من أبرز الأبحاث المنشورة في هذه المجلة خلال العامين الماضيين في مجال البطاريات وتخزين الطاقة تحت عنوان «Editor’s Choice». وتضم هذه القائمة اثنتي عشرة مقالة رائدة ومؤثرة، تُظهر المستوى الرفيع من الابتكار والجودة العلمية للأبحاث الدولية في مجال الطاقة المستدامة.

كما تضم هذه القائمة مقالًا لموسوي وزملائه من جامعة تربية مدرس بعنوان Nanostructured amorphous Ni–Co–Fe phosphide as a versatile electrocatalyst towards seawater splitting and aqueous zinc–air batteries. ويشير هذا الاختيار القيّم إلى تأثير وجودة أبحاث المجموعة المذكورة في المجتمع العلمي الدولي، وقد ساهم في ترسيخ مكانة بارزة لأبحاث الطاقة النظيفة الإيرانية على الساحة العالمية.

في هذه الورقة البحثية، قدّم الباحثون طريقة سريعة وبسيطة لتركيب مُحفّز كهربائي غير متبلور جديد من مركبات النيكل والكوبالت والحديد والفوسفور (NCFP). تتميز هذه المادة بقدرتها على إظهار نشاط عالٍ في تفاعلات تَطَوُّر الهيدروجين (HER)، وتَطَوُّر الأكسجين (OER)، واختزال الأكسجين (ORR) في المحاليل القلوية. ومن أبرز ما يميز هذا البحث الأداء الممتاز لهذا المُحفّز حتى على النطاق الصناعي وتحت الأحمال العالية؛ حيث يُمكنه تحمّل جهد زائد منخفض جدًا وتيارات كهربائية عالية.

وفي معرض شرحه لأهمية هذا البحث، يقول موسوي: "إن التطورات الحديثة في تصميم المحفزات الكهربائية متعددة الأغراض تُمهد الطريق لإنتاج طاقة نظيفة ومستدامة، وتلعب دورًا هامًا في تطوير تقنيات تخزين الطاقة. ويدل اختيار هذه المقالة ضمن قائمة اختيار المحررين على اهتمام المجتمع العلمي الدولي بالابتكار والتطبيق العملي لهذا البحث.

لا يُعزز هذا الإنجاز المكانة العلمية للباحثين الإيرانيين في مجال تقنيات الطاقة النظيفة فحسب، بل يُبشّر أيضًا بتطوير حلول صناعية واقتصادية لإنتاج الهيدروجين وتخزين الطاقة عالي الكفاءة. ويُعدّ اختيار هذه المقالة ضمن قائمة مجلة العلوم الكيميائية مثالًا واضحًا على مواءمة البحث العلمي مع احتياجات الصناعة والمجتمع في سبيل الوصول إلى طاقة مستدامة".

