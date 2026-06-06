  1. إيران
  2. العلوم
٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١١:١٦ ص

افتتاح أول متجر رقمي لشركة "شركة الاتصالات المتنقلة الإيرانية " في طهران

افتتاح أول متجر رقمي لشركة "شركة الاتصالات المتنقلة الإيرانية " في طهران

مع افتتاح أول متجر رقمي لها في طهران، وفّرت شركة "شركة الاتصالات المتنقلة الإيرانية" إمكانية الوصول إلى بعض خدمات مشتركيها على مدار الساعة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء وفقًا لمركز "شركة الاتصالات المتنقلة الإيرانية" للاتصالات وتطوير العلامة التجارية والفعاليات الدولية، قدّمت الشركة نموذجًا جديدًا لتقديم الخدمات للمشتركين من خلال افتتاح أول مركز رقمي لها عند تقاطع طريق كردستان السريع وشارع فاناك. يجمع المركز بين الخدمات المباشرة والأدوات الرقمية، ويهدف إلى تسهيل وتسريع الوصول إلى بعض الخدمات.

يتمثل الاختلاف الأهم بين هذا المركز والمتاجر التقليدية في تشغيل أكشاك خدمة المشتركين على مدار الساعة. وبهذه الطريقة، يُمكن للمستخدمين الحصول على بعض الخدمات التي يحتاجونها في أي وقت من اليوم أو الليل، بغض النظر عن ساعات العمل الرسمية.

يُعدّ افتتاح مركز فاناك(ونك) الرقمي الخطوة الأولى فقط ضمن هذا البرنامج. في الوقت نفسه، بدأ متجران رقميان آخران تابعان لشركة شركة الاتصالات المتنقلة الإيرانية نشاطهما في ميدان نبوت وميدان آيت في طهران. ويهدف المتجران إلى تقديم بعض الخدمات التي كانت تُقدّم حضوريًا باستخدام الأدوات الرقمية، وخلق تجربة مميزة للمشتركين.

من خلال تطوير هذه المراكز، تسعى "شركة الاتصالات المتنقلة الإيرانية" إلى تقليل الاعتماد على المكاتب التقليدية وساعات العمل الرسمية، وهو نهج من شأنه أن يُغيّر طريقة زيارة المشتركين لمراكز الخدمة.

رمز الخبر 1971356
محمدرضا غفاری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات