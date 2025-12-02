العلاقات الدولية تحولت إلى علاقات القوة بسبب السلوك الأميركي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير خارجية إيران السيد عباس عراقجي أجرى مقابلة مع برنامج "مع موسى الفرعي"، وفيما يلي تفاصيلها:

المذيع: زرتم مسقط مؤخرًا، وقد تزامنت هذه الزيارة مع حضور عدد كبير من وزراء الدول الأخرى. ما الذي يجري في مسقط هذه المرة؟

كان اجتماع اليوم في مسقط، برأيي، اجتماعًا بالغ الأهمية في مجال الوساطة. تُعرف سلطنة عُمان اليوم بكونها دولةً ذات صوتٍ وثقلٍ كبيرين في مجال الوساطة بين الدول.

هذا تقليدٌ دبلوماسيٌّ عريقٌ ومهمٌّ دأبت عُمان على اتباعه لسنواتٍ طويلة. كما أن جمهورية إيران الإسلامية من بين الدول التي استفادت من هذه القدرة العُمانية. في عام ٢٠١٠، بدأنا محادثاتٍ مع الجانب الأمريكي في عُمان، عُقدت حينها بشكلٍ سريٍّ وخاص. وقد أفضت تلك المحادثات إلى بدء مفاوضاتٍ حول "خطة العمل الشاملة المشتركة"، ونتيجةً لذلك، إلى بدء مفاوضاتٍ رسميةٍ حول خطة العمل الشاملة المشتركة. وقد أفضت هذه العملية في النهاية إلى اتفاق.

في العام الماضي، تولّت عُمان مجددًا دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة، وأدارت مفاوضاتٍ غير مباشرةٍ بينهما. لكن هذه المرة، للأسف، لم تُسفر عن نتيجة إيجابية. فبعد خمس جولات من المفاوضات، وبينما كنا نستعد للجولة السادسة، انتهك الجانب الأمريكي المسار الدبلوماسي وجهود الوساطة.

عُقد اليوم في عُمان اجتماعٌ حول موضوع الوساطة، بتنسيق من مؤسسة نرويجية وعدة مؤسسات أوروبية أخرى. تبادل الاجتماع الخبرات بين مختلف الدول. برأيي، كانت المناقشات مفيدة للغاية؛ وتمحورت بشكل رئيسي حول تأثر القانون الدولي والأنظمة الدولية، للأسف، بميل الولايات المتحدة إلى استخدام القوة في العلاقات الدولية.

وبهذا الشكل، تحولت العلاقات الدولية من دولة قائمة على القانون إلى دولة قائمة على القوة. ويتجلى ذلك في التدخلات العسكرية التعسفية وتنفيذ العمليات الإرهابية أينما أرادت. ما نشهده اليوم أثار قلقًا عالميًا بالغًا. أعتقد أن هذا كان محور مناقشات اليوم.

المذيع: هل يعني هذا أن باب الوساطة بين إيران والأطراف الأخرى قد فُتح مجددًا؟

باب التفاوض والوساطة مفتوح دائمًا، وهو ممكن في أي وقت، شريطة الالتزام بالقواعد. المبدأ الأول للدبلوماسية والتفاوض هو أن يجلس الطرفان إلى طاولة المفاوضات بنية صادقة لتبادل عادل ومتكافئ. ومع ذلك، إذا كان هدف أحد الطرفين هو فرض مطالبه، فلن تتم هذه المفاوضات ، وإن تمت فلن تُثمر.

السبب الرئيسي للمشكلة في العلاقات الإيرانية الأمريكية، والذي يمنع بدء المفاوضات حاليًا، هو النهج الأمريكي القائم على فرض المطالب والمطالبات المبالغ فيها. للأسف، شهدنا هذا السلوك مرارًا وتكرارًا في تعاملاتنا معهم. إذا أبدى الجانب الأمريكي استعداده لاتفاق عادل ومتوازن قائم على المصالح المشتركة، فإن جمهورية إيران الإسلامية ستنظر في الأمر بالتأكيد. لم نغادر طاولة المفاوضات أبدًا، لأن الدبلوماسية جزء لا يتجزأ من نهجنا ومبادئنا.

المذيع: ما الفرق بين محادثات عام ٢٠١٠ والمحادثات الأخيرة في مسقط؟ في عام ٢٠١٠، كانت المحادثات سرية ولم يُنشر شيء، أما المحادثات الأخيرة فكانت علنية ومفصلة. وكما يقولون دائمًا، وأنت أعلم: "استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان". لماذا كانت المحادثات الأخيرة علنية؟ هل أفشلت طبيعتها العلنية أي نتائج كانت ممكنة؟

لم يكن فشل المحادثات هذا العام بسبب علنيتها، بل بسبب جشع أمريكا ومبالغتها. في عام ٢٠١٠، بدأت المحادثات سرًا ثم أصبحت علنية وتحولت إلى مفاوضات بين الولايات المتحدة ومجموعة ٥+١. أدت هذه العملية إلى اتفاق في عام ٢٠١٥. كان من الممكن أن تسلك المحادثات الأخيرة نفس المسار؛ فقد بدأت بشكل غير مباشر، ولو اتُبع المسار الصحيح والمتوازن، لكان من الممكن التوصل إلى اتفاق.

المشكلة الرئيسية في محادثات هذا العام والتي أدت إلى فشلها هي ميل الولايات المتحدة لفرض مطالبها؛ فقد دخلت المفاوضات بسياسة "عدم التخصيب". قلنا منذ البداية إن هذا غير ممكن، وإنه يجب التوصل إلى حل وسط. لا يمكن حرمان أي دولة من حقها المشروع؛ وبالطبع، يمكن المطالبة بالشفافية وبناء الثقة، ونحن مستعدون لذلك، لكن التنازل عن حقوقنا الأساسية ليس خيارًا مطروحًا.

لذلك، فإن السبيل الوحيد هو التوصل إلى حل متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف. قلتُ جملةً في تلك الأيام أكررها اليوم: "إذا أردتم تخصيب يساوي صفر، فلن يكون هناك اتفاق بيننا". أما إذا أردتم "قنابل تساوي صفر"، فسنتفق، ومن الممكن تمامًا التوصل إلى اتفاق. مع ذلك، أعتقد أن بعض الأطراف داخل الولايات المتحدة لم ترغب في أن تُثمر هذه المفاوضات، ولهذا السبب لم تُثمر.

المذيع: بحسب معلومات من بعض الحاضرين في تلك المحادثات، قيل إنكم توصلتم إلى تفاهمات متقدمة لدرجة أن الاجتماع الذي سبق الهجوم على طهران كان على وشك الإعلان عن اتفاق. ألم تكن قضية التخصيب سبب ذلك الهجوم؟

كنا على وشك التوصل إلى اتفاق، وخلال خمس جولات من المحادثات بوساطة عُمانية، بحثنا العديد من الحلول وتوصلنا إلى حلول من شأنها حل المشكلة. لكن هذه الحلول رُفضت في واشنطن، وفي النهاية، سادت القوى التي سعت إلى الحرب هناك، مما قاد البلاد والمنطقة إلى مسار مؤسف.

المذيع:هل لا تزال طهران تعتبر مسقط الوسيط الوحيد الموثوق للمحادثات مع الولايات المتحدة، بالنظر إلى أن الهجوم كان إهانة ليس فقط لإيران، بل أيضًا لعُمان كوسيط؟

اخترنا عُمان لسجلها المتميز في الوساطة؛ فقد لعبت عُمان هذا الدور مرات عديدة وحققت نجاحات ملموسة. لدينا ثقة تامة بحسن نية أشقائنا في عُمان وبحكمة جلالة السلطان، ولهذا بدأنا هذه الجولة من المفاوضات بوساطتها. أعتقد أن عُمان كانت ولا تزال قادرة على مواصلة هذا الدور البنّاء.

في الواقع، تكمن المشكلة الرئيسية بيننا وبين الولايات المتحدة ليس في الوسيط أو آلية الوساطة، بل في طبيعة النهج الأمريكي. كما أشرتَ، كنا في خضم المفاوضات عندما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل الهجوم؛ وسقط الصاروخ الأول الذي أطلقته إسرائيل عمليًا "في منتصف طاولة المفاوضات". هذا السلوك، كما ذكرتَ، كان إهانة واضحة للدبلوماسية والتفاوض والوساطة، وبالطبع لعمان، وهو أمر مؤسف للغاية.

المذيع: ما رأيك في النهج العام للعلاقات الدولية حاليًا؟ بعد هذه الأحداث في المنطقة، يبدو أن المنطقة تُحكم بـ"قانون الغابة" وأن الكيان الإسرائيلي هو صاحب اليد العليا في القرارات المتعلقة بها.

نعم، للأسف، السياسات الأمريكية تدفع العالم في هذا الاتجاه، وما أسميته "قانون الغابة" هو الوصف الأدق للوضع الراهن، وقد أصبح عمليًا هو القاعدة السائدة.

عندما يُطرح مفهوم "السلام عن طريق القوة"، فهذا يعني أن الرابح هو صاحب القوة، بينما القاعدة الصحيحة هي أن السلام يُرسى بالدبلوماسية. أما إذا كان القصد هو إرساء السلام بالقوة، فلن تكون النتيجة سوى المزيد من الحروب والمواجهات المتكررة، لأن كل طرف يسعى إلى أن يصبح أقوى لفرض إرادته. هذا النهج الأمريكي يُقوّض في الواقع جميع الإنجازات الإنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

لأكثر من ثمانية عقود، حاولت جميع دول العالم إقامة علاقات دولية قائمة على القانون، لكن هذه العلاقات، للأسف، تتجه اليوم نحو علاقات قائمة على القوة؛ ما يُسمى بـ"شريعة الغاب"؛ حيث يُنشئ من يملك السلطة حصانةً لنفسه ولمن تحت حمايته، ويفعل ما يشاء دون محاسبة.

للأسف، نرى في منطقتنا أيضًا أن الكيان الصهيوني لم يترك أي خطوط حمراء، بل انتهكها جميعًا؛ واصل جرائمه ومجازره اليومية، فقصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس وجميع المراكز، ولم يبقَ منه سوى الهجوم على المنشآت النووية السلمية، والذي ارتكبه أيضًا في إيران. يهاجم هذا الكيان متى شاء وأينما شاء؛ ففي العامين الماضيين، غزا سبع دول، ويحتل حاليًا أراضي ثلاث دول. ومع ذلك، يتمتع بحصانة تامة من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، التي تُغطيه على ما يشاء. هذا الوضع، للأسف، يأخذ المنطقة في الاتجاه الذي ذكرته بالضبط؛ وهو ما يُوصف بأنه "شريعة الغاب".

المذيع: يوجد اليوم قطبا قوة في المنطقة - أعتذر عن جمعهما في سؤال واحد: إيران وإسرائيل. هل يُمكن طرح مسألة الحوار المباشر بين طهران وتل أبيب؟

لا نعترف بأي شرعية للكيان الصهيوني؛ فهو ليس جزءًا من هذه المنطقة، وقد تأسس على أساس اغتصاب أرض الشعب الفلسطيني، وحافظ على وجوده من خلال الجرائم والقتل والإبادة الجماعية. لذلك، لا نعترف بأي شرعية لهذا الكيان.

المذيع: يُقال إن الضربة التي لا تقتلك تقويك. كيف تُقيّم الهجوم الإسرائيلي على إيران الآن؟

هذا هو الواقع؛ فكما ذكرتَ، لا شك أن حرب الاثني عشر يومًا قد كبّدتنا خسائر فادحة وتكاليف باهظة، لكنها كانت تحمل في طياتها أيضًا بركات ونعم.

وكان أهمها اختبار صواريخنا وأسلحتنا لأول مرة في حرب حقيقية؛ واستخدمنا هذه القدرات على أكمل وجه، وانكشفت لنا جميع نقاط قوتنا وضعفنا. واليوم، أستطيع أن أقول بثقة إننا في وضع دفاعي أفضل مما كنا عليه قبل 13 يونيو/حزيران؛ أي قبل بدء الحرب الأخيرة، من حيث كمية ونوعية أسلحتنا وصواريخنا.

لقد أدركنا نقاط ضعفنا ونقاط ضعف العدو، وقمنا بتصفية العديد منها. كما راجعنا العديد من سياساتنا. برأيي، نحن اليوم في وضع دفاعي أفضل مما كنا عليه قبل الحرب الأخيرة، ونعتقد أن الدول العظيمة، كالشعوب العظيمة، تُعرف في الشدائد. لأن الصعوبات هي التي تصقل البلدان، مثل الشعوب، وتجعلها أقوى وأكثر استقرارا.

المذيع: على الرغم من القوة التي أظهرتها إيران في الحرب ضد إسرائيل، لا تزال تل أبيب تُهدد بتكرارها بمساعدة الأمريكيين.

بدأت إسرائيل تلك الحرب ليس فقط بدعم أمريكي، بل بمشاركة مباشرة من الولايات المتحدة. اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام قليلة بأن الولايات المتحدة هي من خططت ونفذت كل شيء، وأن تلك الحرب كانت في المقام الأول حربًا أمريكية.

لذا، في ساحة المعركة، لم نكن نقاتل إسرائيل فحسب، بل أيضًا إسرائيل والولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى التي قدمت لهم الدعم الدفاعي. أستطيع القول بثقة تامة إنه إذا قرروا تكرار هذه التجربة الفاشلة، فلن يُسفر ذلك إلا عن نفس الهزيمة السابقة.

المذيع: في مسلسل "طهران" الذي أنتجته إسرائيل على نتفليكس، زُعم أن تل أبيب استطاعت التسلل إلى المجتمع الإيراني واستغلاله. يرى بعض المحللين، وخاصةً المقربين من المشهد السياسي الإيراني، أن ضعف إيران يعود جزئيًا إلى خيانة بعض العوامل الداخلية. إلى أي مدى يُمكن لإيران اليوم كشف "العدو الداخلي" قبل "العدو الخارجي"؟

أولًا، أنا لا أشاهد أفلام الخيال. هذا المسلسل أيضًا عمل روائي قائم على السرد والقصص. لكن وجود عناصر التسلل والتجسس أمر طبيعي؛ وهذا الوضع موجود في إسرائيل نفسها. أُعلن مؤخرًا في إسرائيل عن اعتقال شخص في مركز حساس كان يُقدم معلومات لإيران. هذه حقيقة وليست فرضية.

لقد ساعدتنا الحرب الأخيرة على سدّ العديد من الثغرات الأمنية. كما ذكرتُ، منحتنا الحرب تجارب قيّمة لأنها كشفت نقاط ضعفنا وقمنا بمعالجتها. ظنّوا أنه إذا اندلعت هذه الحرب، سينزل الشعب الإيراني إلى الشوارع ويحتجّ على الحكومة والنظام؛ لكن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا: خرج الشعب إلى الشوارع لدعم الحكومة والبلاد. ونتيجةً لذلك، تعززت وحدتنا الوطنية.

ظنّوا أنه إذا اغتيل قادتنا العسكريون في الساعات الأولى من الحرب، ستنهار قواتنا المسلحة، لكن على العكس، عُيّن قادة بدلاء على الفور، وخاضت القوات المسلحة بروح معنوية عالية. هذه الحرب التي بدأها الكيان الصهيوني كانت مبنية على سوء فهم وسوء تقدير، وكما ذكرتُ، فإن تكرار هذا الخطأ لن يؤدي إلا إلى نفس الهزيمة.

المذيع: معالي الوزير، أعتذر إن كان سؤالي قاسيًا بعض الشيء، لكن ما يُلاحظ في إيران هو أنه منذ عهد بني صدر في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وحتى عهد أحمدي نجاد، كل رئيس أو مسؤول رفيع المستوى تقريبًا ، عند انتهاء فترة حكمه أو مسؤووليته، يُعرّف نفسه بأنه "معارض"؛ وهذا مؤشر على وجود خلل في آلية الحكم وصنع القرار في إيران.

ما ذكرته ليس حكرًا على إيران. يُمكنني أن أُقدم أمثلة من دول عديدة انتشرت فيها هذه الظاهرة؛ إذ يتحول البعض إلى معارضين بعد انتهاء ولايتهم ويتخذون مواقف مختلفة، وهذا أمر طبيعي. قد تكون للرئيس أحمدي نجاد ولرؤساء آخرين آراء ومواقف خاصة بهم بعد ترك مناصبهم؛ وهذه الآراء مقبولة ومُستوعبة داخل إيران، وتُعتبر جزءًا من النظام القائم.

الاستثناء الوحيد كان بني صدر، الذي خان البلاد في النهاية وهرب من البلاد. أما المسؤولون الآخرون فقد ظلوا جميعًا ضمن إطار النظام، وعبّروا عن آرائهم. وهذا في الواقع دليل على ديناميكية النظام ومرونته وانفتاحه؛ لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لكان من المشروع التساؤل عن عيوبه ونقاط ضعفه.

المذيع: ساد تفاؤل كبير لدى العرب والمراقبين، وكذلك الإيرانيين، بعد وساطة الصين في مارس 2023 والتقارب بين طهران والرياض. كيف تقيّمون هذا التقارب اليوم؟

نُقدّر مبادرة الصين تقديرًا كبيرًا. العلاقات الإيرانية السعودية، التي بدأت بوساطة الصين، تسير الآن في مسار إيجابي للغاية. لدينا اليوم علاقات قوية مع السعودية. المشاورات بيننا مستمرة، والتبادلات مستمرة، ومن المقرر أن يزور نائب وزير الخارجية السعودي طهران في الأيام المقبلة.

كما تُعقد اجتماعات ثلاثية بين إيران والسعودية والصين بانتظام، ومن المقرر عقد الاجتماع القادم في الأيام المقبلة. نحمد الله على هذه العملية.

إيران والسعودية دولتان رئيسيتان في المنطقة، وللتعاون والتفاهم بينهما دور مهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. نحن نسير في هذا الاتجاه بالتأكيد. بالطبع، هناك بعض الاختلافات في الرأي حول قضايا محددة، وهذا أمر طبيعي، ولكن من المهم أن نحل هذه الخلافات بالحوار والمشاورات السياسية والدبلوماسية. أنا متفائل جدًا بمستقبل هذه العلاقات.

المذيع: بشكل عام، عندما ننظر إلى المنطقة، يشهد الشرق الأوسط اليوم التطورات التي وعدت بها كوندوليزا رايس سابقًا بـ"الشرق الأوسط الجديد". ما كان يُقال سابقًا في الأوساط الإسرائيلية الخاصة، يُعلنه نتنياهو الآن علانيةً؛ فهو يتحدث عن "إسرائيل الكبرى" ويتحدث بجرأة عن حدود تشمل حتى دولًا عربية أخرى. كيف تُقيّم هذا الوضع، وما مدى خطورة هذا التهديد الذي تعتبره إيران؟ هل يُمكن أن تمتد هذه "الكرة الثلجية" إلى دول عربية أخرى أيضًا؟

في رأيي، لم تفهم أمريكا غرب آسيا أو الشرق الأوسط فهمًا صحيحًا قط. والدليل على ذلك هو نفس الخطط التي طرحتها على مدى السنوات الماضية: خطة "الشرق الأوسط الكبير"، و"الشرق الأوسط الجديد"، و"إسرائيل الكبرى"، ثم الخطط المتعلقة بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وما شابه. كما ذكرتَ، الشرق الأوسط منطقة ديناميكية ومعقدة للغاية، تعاني من العديد من المشاكل والأزمات، وشهدت حروبًا وتوترات مُختلفة.

نؤمن بأن مستقبل هذه المنطقة لا يمكن بناؤه إلا من قبل دولها، وأن أمنها لا يتحقق إلا من خلال التعاون فيما بينها؛ بينما يحول التدخل الأجنبي دون تحقيق الأمن والاستقرار. ومن الطبيعي أن تبحث القوى الأجنبية عن ذرائع للحفاظ على وجودها في المنطقة، ولذلك تسعى إلى الحفاظ على حالة توتر دائمة.

مع ذلك، فإن سياستنا، التي طرحناها مع جميع دول الخليج الفارسي وغرب آسيا، هي أن أي ترتيبات أمنية جديدة ينبغي أن تُشكل بمشاركة دول المنطقة فقط، ودون وجود القوى الأجنبية. وبالطبع، فإن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب جهودًا جبارة ومتواصلة.

المذيع: تحدثتَ عن أن أمن المنطقة بيد دولها، لكن المنطقة نفسها لها توجهات مختلفة. بعض الدول تُسارع نحو التطبيع مع تل أبيب، والبعض الآخر لديه خلافات مع إيران ويعتبر وجودها تدخلاً في الشؤون العربية. ربما من الضروري حل القضايا الداخلية أولاً؟

أعتقد أن نتنياهو ارتكب جرائم عديدة في منطقتنا، من إبادة جماعية إلى احتلال، لكنه فعل شيئًا واحدًا يُمكن اعتباره إيجابيًا: أثبت للجميع في المنطقة أن التهديد الحقيقي هو "إسرائيل"، وليس إيران أو أي دولة أخرى.

خلال العام الماضي، اتضح أن دول المنطقة لا تستطيع إلا الدفاع عن نفسها؛ وفي مواجهة إسرائيل، لا يُمكن الاعتماد على أي قوة أجنبية. عندما هاجمت إسرائيل، لم تُساعد أي من أنظمة الدفاع التي تم شراؤها من الولايات المتحدة، وتم تنفيذ الهجوم. اليوم، اتضح أن إيران لا تُشكل تهديدًا للمنطقة، بل يُمكن أن تكون عاملًا مُساهمًا في السلام والأمن الإقليميين. نحن أيضًا جزء من هذه المنطقة، ولا نرى سبيلًا آخر سوى التعاون الإقليمي من أجل السلام.

في المنامة، أدلى أخي العزيز، وزير خارجية عُمان، الأستاذ البوسعيدي، بتصريحات بالغة الأهمية، عبّرت عن هذه الحقيقة بمنتهى الوضوح. ليس لديّ ما أضيفه أكثر مما قاله. ومع ذلك، هناك معارضة شديدة لهذا الرأي، ولا تزال الاتهامات تُوجّه، ويستمرّ نفس الشريط المُكرّر.

