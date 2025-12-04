  1. إيران
  2. السياسة
٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٢ ص

عراقجي يؤكد على تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الخارجية ومجلس الشورى الإسلامي

عراقجي يؤكد على تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الخارجية ومجلس الشورى الإسلامي

في لقاء مشترك مع مجموعة من نواب مجلس الشورى الإسلامي، أكد وزير الخارجية على أهمية مواصلة وتعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الخارجية ومجلس الشورى الإسلامي للنهوض بمهام السلك الدبلوماسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في لقاء ودي مع مجموعة من نواب مجلس الشورى الإسلامي ذوي الخبرة في السلك الدبلوماسي، شرح وزير الخارجية السيد عباس عراقجي رؤية وزارة الخارجية بشأن التطورات الإقليمية والدولية، والإجراءات والمبادرات التي اتخذتها وزارة الخارجية في الحكومة الرابعة عشرة لحماية المصالح الوطنية.

هنأ وزير الخارجية مجلس الشورى الإسلامي بيومه، مؤكدًا على أهمية مواصلة وتعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الخارجية ومجلس الشورى الإسلامي للنهوض بمهام السلك الدبلوماسي.

كما أشار إلى حرص وزارة الخارجية على توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الخارجية للبلاد، لا سيما مع جيرانها، وأهمية الدور الفاعل لمجلس الأمة والدبلوماسية البرلمانية في تحقيق هذا الهدف.

واستكمالاً لهذا اللقاء، عبّر النواب المشاركون عن آرائهم ومقترحاتهم بشأن السياسة الخارجية والدبلوماسية للبلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1965749
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات