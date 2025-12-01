عراقجي: أميركا هي التي يجب أن تعود إلى الدبلوماسية من خلال كسب ثقة إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنا السيد عباس عراقجي في بداية هذا الاتصال السيد موتيجي على إعادة تعيينه وزيرًا للخارجية اليابانية، وأعرب عن أمله في استمرار التعاون الوثيق والمبدع والفعال في المرحلة الجديدة، بالنظر إلى تجربة الفترة السابقة وتاريخ العلاقات البناءة بين البلدين خلال فترة ولايته.

واستعرض وزير خارجية بلادنا أحدث التوجهات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وإجراءات ومواقف الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية، قائلاً: "أميركا هي التي يجب أن تعود إلى الدبلوماسية من خلال كسب ثقة إيران".

كما أكد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي التزام طوكيو بلعب دور بناء في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا، ورحب بالمبادرات السياسية لحل القضايا الإقليمية والدولية، وأكد دعم بلاده للحلول السياسية.

كما استعرض الوزيران آخر مستجدات التعاون الثنائي، والمسائل القنصلية، والقضايا الإنسانية بين البلدين، وأكدا على ضرورة مواصلة المشاورات والتشاورات المنتظمة بهدف تعزيز العلاقات التقليدية والودية بين إيران واليابان.

/انتهى/