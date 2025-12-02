عراقجي: إيران وتركيا عازمتان على اتخاذ خطوات نحو السلام المستدام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استضفتُ في طهران السيد هاكان فيدان، وزير خارجية جمهورية تركيا المحترم، والوفد المرافق له. وفي جوٍّ وديٍّ وبناءٍ للغاية، وبينما استعرضنا التوجه المتنامي للعلاقات الثنائية، أكدنا عزم قادة البلدين الراسخ على تعميق التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والترانزيت وتكنولوجيا الأمن والثقافة.

كما أعربنا عن قلقنا العميق إزاء الوضع الكارثي في غزة والضفة الغربية، وأدنّا بشدة الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني، واتفقنا على ضرورة الوقف الفوري لجرائم هذا الكيان ومحاسبته في المحافل الدولية.

فيما يتعلق بالتطورات في سوريا ولبنان، أكدنا أيضًا على الاحترام الكامل للسيادة الوطنية وسلامة أراضي هذين البلدين، وأداننا بشدة الاعتداءات المستمرة للكيان الصهيوني.

واكد إيران وتركيا، بصفتهما قوتين إقليميتين مهمتين، عازمتان على اتخاذ خطوات نحو السلام الدائم والاستقرار والتنمية الإقليمية من خلال التنسيق والتعاون الوثيقين.

/انتهى/