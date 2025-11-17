وزيرة الطرق: لإيران دورٌ مؤثر في مشروع السكك الحديدية بين الصين وأوروبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه للمشاركة في الاجتماع الدولي الثاني لربط السكك الحديدية بين الصين وأوروبا، وصلت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية إلى بكين، عاصمة الصين، صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.

بالإضافة إلى حضورها الاجتماع، الذي سيُعقد في مدينة شيآن التاريخية وسط الصين، ستُجري فرزانة صادق اجتماعات ثنائية مع مسؤولين من الدول المشاركة.

وعند وصولها إلى الصين، وفي مقابلة مع مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في بكين، صرّحت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو حضور اجتماع ربط السكك الحديدية بين الصين وأوروبا، وقالت: "نظرًا للمكانة الجيوسياسية والاستراتيجيّة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن حضورنا في هذا الاجتماع، وكذلك الاجتماعات والمناقشات التي ستُعقد على هامشه، سيكون بلا شك فعّالًا للغاية في تعزيز دور بلادنا في هذا المجال".

صرحت صادق بأنه بالنظر إلى قطار الشحن في الصين، يُمكن لإيران أن تكون بوابةً إلى أوروبا، وقال: "عُقدت محادثات أولية لإطلاق خط سكة حديد فائق السرعة من سرخس إلى كشم ثريا".

وأشار وزير الطرق والتنمية الحضرية إلى أنه ستُعقد على هامش هذه القمة اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف، بالإضافة إلى زيارات لتقييم قدرات السكك الحديدية في الصين، وأضاف: "المسألة المهمة هي أن بنية السكك الحديدية في العديد من الدول ساهمت في تطورها، وفي بلدنا، وبالنظر إلى القدرات المتاحة على كل من خط الشمال والجنوب وخط النقل بين الشرق والغرب، فإن تطوير خطوط السكك الحديدية يُمكن أن يُسهم بلا شك في تقدم البلاد وتطورها".

وقالت صادق: "بالإضافة إلى السكك الحديدية، يُعدّ أسطول السكك الحديدية مهمًا للغاية في هذا المجال، ولدينا العديد من أوجه القصور فيه، وخاصةً في القاطرات، والتي يجب معالجتها".

أعرب وزير الطرق والتنمية الحضرية عن أمله في أن تُتخذ، بعد هذه الرحلة، وبالنظر إلى الزيارات والمناقشات التي ستُجرى في مجال بناء خطوط السكك الحديدية وتوريد الأسطول، خطوات فعّالة لتنظيم هيكل السكك الحديدية في البلاد.

سيُعقد الاجتماع الثاني حول ربط السكك الحديدية بين الصين وأوروبا يوم الثلاثاء في مدينة شيآن، عاصمة مقاطعة شنشي، الصين، بمشاركة مسؤولين من الدول الواقعة على هذا الطريق، بالإضافة إلى شركات وناشطين في قطاع السكك الحديدية.

يرافق وزيرة الطرق والتنمية الحضرية في هذه الرحلة نائب الوزير والرئيس التنفيذي لشركة سكك حديد الجمهورية الإسلامية الايرانية، وعضوان من لجنة الهندسة المدنية في مجلس الشورى الإسلامي.

