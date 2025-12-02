  1. الدولية
القضاء الايراني يدين على الولايات المتحدة بدفع أكثر من 22 مليار دولار لتعويضات عن اضطرابات عام ٢٠٢٣

ادان جهاز القضاء في الجمهورية الإسلامية الايرانية على الولايات المتحدة بدفع أكثر من 22 مليار دولار لتعويضات عن اضطرابات عام ۲۰۲۳.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن أصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية: أصدر الفرع 55 من المحكمة العامة للعلاقات الدولية في مجمع الشهيد بهشتي القضائي، بعد جلسات استماع عديدة، حكمًا قضائيًا بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها 607 من عوائل شهداء ومحاربي أحداث الشغب والاضطرابات عام 2023 ضد الحكومة الأمريكية والمسؤولين الحكوميين والعسكريين والأفراد والهيئات القانونية التابعة لها وعملائها، مطالبين بتعويضات مادية ومعنوية وعقابية.

وأضاف جهانغير: حُكم على الحكومة الأمريكية بدفع أكثر من 22 مليار دولار لجريمة الدعم المادي والمعنوي لمثيري الشغب والاضطرابات عام 2023.

