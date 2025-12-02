المتحدث باسم القضاء الإيراني: فضيحة تعاون أمريكا مع إسرائيل في إبادة غزة ستبقى في الذاكرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم السلطة القضائية، علي اصغر جهانغير خلال مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء، انه استضفنا السيد نيكولاس إيدو، القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والذي فرضت عليه الحكومة الأمريكية مؤخرًا عقوبات لدوره المؤثر في إصدار تصاريح لمقاضاة نتنياهو وغالانت، وأعلن أن هذه العقوبة فرضت عليه قيودًا كثيرة على حياته الشخصية وأعاقت مسيرته المهنية بشكل خطير.

وأضاف جهانغير: صرحت وزارة الخزانة الأمريكية أن سبب العقوبات هو مشاركة القاضي في عملية إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وتابع: وُضع ما مجموعه 6 قضاة و3 مدعين عامين على قائمة العقوبات الأمريكية، ونحن ندين هذا الإجراء الأمريكي.

وشدد: لقد أظهر هذا الإجراء العقابي الأمريكي أن تحالفها مع الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ليس مسألة رمزية، بل هو عمل مشترك بالكامل فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذها الكيان الصهيوني، وستبقى هذه الفضيحة في التاريخ الأمريكي.

/انتهى/