موسكو تعلن إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال ضابط رفيع في القرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط محاولة اغتيال استهدفت ضابطاً رفيعاً في وزارة الدفاع الروسية في شبه جزيرة القرم، مؤكداً أنّ العملية جرى التخطيط لها من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

وأوضح الجهاز في بيانه أنّ استخبارات كييف جنّدت مواطناً أوكرانياً وكلّفته بزرع عبوةٍ ناسفة تحت سيارة عسكرية روسية، بهدف تفجيرها.

وأضاف أنّه "تم القضاء على المنفّذ في أثناء زرع المتفجرات وبعد مقاومته المسلحة لضباط الأمن الفيدرالي"، مشيراً إلى العثور بحوزته على معدّات اتصال مع مشغّليه ومكوّنات عبوة ناسفة غربية الصنع.

وكشف الجهاز أنّ مدبّر العملية هو ضابط في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية يُدعى، رستم فخرييف، من مواليد 25 كانون الأول/ديسمبر 1984.

ونشر الأمن الفيدرالي تسجيلاً صوتياً لضابط استخبارات أوكراني يوجّه فيه عميلاً في القرم قائلاً: "هيا بنا نقتل جنرالاً"، فيما يردّ العميل: "الأمر سهل للغاية".

/انتهى/