حماس: عملية الطعن عند مستوطنة "عطريت" هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكدت حماس إن "عملية الطعن البطولية التي نُفذت عند مستوطنة "عطريت" الجاثمة على أراضي قرى شمال رام الله، هي ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال، ورسالة واضحة بأن محاولاته كسر إرادة شعبنا عبر العمليات العسكرية والقتل والاعتقالات اليومية والإعدامات الميدانية لن تجدي نفعاً".

ونعت الحركة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، "الشهيد البطل منفذ العملية "محمد رسلان أسمر" من بلدة بيت ريما، وأكدت أن دماءه الطاهرة ومن سبقه من الشهداء ستبقى وقودًا لاستمرار المقاومة، وأن الشعب الفلسطيني سيظل وفياً لتضحيات أبنائه الذين يدافعون عن أرضهم وكرامتهم ويواجهون الاحتلال بشتى السبل".

و تابعت الحركة "تتابع عمليات المقاومة خلال أقل من 12 ساعة بين الخليل ورام الله، يؤكد فشل الاحتلال في فرض معادلات الأمن والردع التي يدعيها، ويعبّر عن رفض شعبنا لكل محاولات التهويد والضم ومخططات تصفية قضيتنا".

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى تعزيز روح الصمود وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها، حتى يتحقق حقه في الحرية، وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس".