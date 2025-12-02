جلسة مغلقة في البرلمان الإيراني حول الموازنة السنوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عباس غودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، أعلن عن انعقاد جلسة غير علنية قبل بدء الجلسة العلنية للبرلمان اليوم.



وأضاف أن النواب يناقشون خلال هذه الجلسة دراسة الموازنة السنوية، إلى جانب البحث في مشروع قانون إلحاق بعض المواد بقانون تنظيم جزء من اللوائح المالية للحكومة (3) و(4).



وأوضح المتحدث باسم هيئة الرئاسة أن مشروع قانون إلحاق بعض المواد بقانون تنظيم جزء من اللوائح المالية للحكومة قُدِّم إلى البرلمان بهدف جعل بعض البنود غير المدرجة في الموازنة بنوداً دائمة، وتقليل عدد الفقرات في موازنة كل عام.



وبحسب التقرير، فقد أشار المتحدث باسم هيئة الرئاسة أيضاً إلى اجتماع صباحي لهيئة الرئاسة عُقد للغرض نفسه.

