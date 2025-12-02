قاليباف: مناورات سهند 2025 ترسل رسالة مهمة للقوى المهيمنة وهي ارادة الدول المستقلة للدفاع عن نفسها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في بداية الجلسة العلنية للمجلس اليوم، بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الرجل الشجاع والعظيم ميرزا كوجك خان جنكلي وجميع المجاهدين المناهضين للاستعمار في حركة جنكلي: " كانت حركة ميرزا كوجك خان حركة إسلامية وإيرانية خالصة. لم تفضّل مصالح الدول الأجنبية على مصالح إيران، ولم تنضم إلى سياسات القوى الأجنبية، سواءً الاتحاد السوفيتي أو إنجلترا، وحافظت على استقلالها التام، وكرّس ميرزا كوجك خان حياته النبيلة لمحاربة القوى الاستعمارية؛ رحمه الله".

في إشارة إلى مناورات "سهند 2025" واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، التي استضافتها القوات البرية للحرس الثوري الإسلامي بمشاركة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، صرّح قاليباف قائلاً: إن التعاون الدفاعي والإجراءات المشتركة لمكافحة الإرهاب بين جمهورية إيران الإسلامية والدول الأخرى في تحسن مستمر، وستتجلى نتائجها العملياتية في دحر شرور أعداء إيران وسحق الجماعات الإرهابية.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إن إقامة هذه المناورات رسالة مهمة للقوى المهيمنة، وتُظهر إرادة جادة لدى الدول المستقلة للدفاع عن نفسها في وجه العلاقات العالمية الظالمة.

