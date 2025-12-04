قاليباف: دعم التعددية القطبية يجب أن يوضع على أجندة البرلمانات الاسيوية لتعزيز الصوت الواحد في اسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف اليوم الخميس أمام الجمعية البرلمانية الاسيوية ان اسيا المتيقظة والواعية، ستكون القوة الدافعة والداسر للنظام العالمي الجديد والعادل.



واضاف قاليباف الذي كان يتحدث في اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية الاسيوية المنعقدة بمدينة مشهد (شمال شرق) ان الارادة المشتركة للبلدان الاسيوية منهمكة بكتابة واضافة فصل جديد الى التاريخ المعاصر، لن تتحدث فيه اي دولة إلى اخرى بلغة الغطرسة والهيمنة، الفصل الذي يُعترف فيه بحق الدول في تقرير المصير.



واكد ان دعم التعددية القطبية، يجب أن يوضع على أجندة البرلمانات الاسيوية لتعزيز الصوت الواحد في اسيا.



وفي معرض اشارته الى الهجوم الغادر للكيان الصهيوني بدعم من امريكا على ايران ومنشآتها النووية، قال قاليباف ان بعض الدول الغربية لم تندد بهذا الهجوم الذي تم أثناء المحادثات فحسب، بل دعمته بصمتها، لكن 120 دولة أخرى، صوتت للتنديد بهذا العدوان.



وتابع رئيس البرلمان الايراني ان هدفهم من المحادثات كان شراء الوقت والضغط على ايران، لكن ايران وضمن التزامها بالدبلوماسية لن تجعل أمنها القومي وقدراتها الدفاعية، موضوعا للمحادثات.



واكد ان ابواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة، بيد أن الدبلوماسية الحقيقة، تتحقق حينما تتلازم مع الاحترام المتبادل.



وقد افتتح اجتماع "اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية الاسيوية" صباح اليوم الخميس بمشاركة وفود برلمانية من 15 بلدان اسيويا بمدينة مشهد.

