البرلمان الإيراني يصادق على تحديد سقف جديد لمهر الزواج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا علي آذري، المتحدث باسم اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان، خلال جلسة اليوم المفتوحة لمجلس الشورى الإسلامي، إلى إصلاح هيكل المهر وإعادته إلى وضعه الشرعي الأصلي، وذلك خلال مناقشة مقترح تعديل قانون المهر. واقترح إضافة سقف للمهر قدره 14 سكة الذهب، مؤكدًا أن هذه المؤسسة الإسلامية انحرفت في السنوات الأخيرة وأصبحت أداة مالية.

وذكر آذري، في معرض حديثه عن التقاليد القديمة، قائلاً: "كان آباؤنا وأمهاتنا يعتبرون المهر أمرًا دينيًا، وتنازلوا عن الكثير من حقوقهم لحماية الأسرة".

وأضاف: "في القرآن الكريم، يُعدّ المهر تقليدًا شرعيًا، لكنه اليوم أصبح أداة ضغط، ويواجه العائلات تحدياتٍ جسيمة".

وفي إشارةٍ إلى قانون عام ٢٠١٢ الذي حدد سقفًا للمهر بـ ١١٠ سكة الذهب، قال آذري، مُعلقًا على التمييز بين الملكية والقدرة على المطالبة القانونية بالمهر: "لا ينبغي أن يكون هدف المُشرّع سجن الأفراد غير الأكفاء".

وفي إشارةٍ إلى وجود حوالي ٢٥ ألف سجين مالي، والتكاليف الباهظة لإعالتهم على الحكومة، وانضمام إيران إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أضاف آذري: "بناءً على المادة ١١ من هذا العهد، لا يحق للحكومات سجن الأفراد بسبب التزامات مالية كالمهر".

وفي ختام المراجعة، أُقرّ اقتراح آذري بخفض سقف المهر في جلسةٍ علنيةٍ للبرلمان بأغلبية ١٤٤ صوتًا مؤيدًا و٧٦ صوتًا معارضًا.

وفقًا لهذا المقترح، الذي صوّت عليه النواب، يخضع المهر عند الزواج لأحكام المادة الثانية من قانون تنفيذ الأحكام المالية. فإذا زاد المهر عن هذا المبلغ، فالمعيار الوحيد للدفع هو بر الزوجين.

