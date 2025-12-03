  1. الدولية
رئيسة الوزراء الايطالية: التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الايراني امر مهم جدا

اكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ملوني ان التوصل إلى اتفاق تحت إشراف الوكالة بشأن البرنامج النووي الإيراني أمر بالغ الأهمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ملوني قالت في تصريح لها اليوم الأربعاء: التوصل إلى اتفاق تحت إشراف الوكالة بشأن البرنامج النووي الإيراني أمر بالغ الأهمية.

واضافت ملوني: نسعى للتعاون مع دول الخليج الفارسي لإرساء الأمن العالمي.

