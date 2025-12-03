وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ملوني قالت في تصريح لها اليوم الأربعاء: التوصل إلى اتفاق تحت إشراف الوكالة بشأن البرنامج النووي الإيراني أمر بالغ الأهمية.
واضافت ملوني: نسعى للتعاون مع دول الخليج الفارسي لإرساء الأمن العالمي.
رئيسة الوزراء الايطالية: التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الايراني امر مهم جدا
