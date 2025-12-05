عراقجي يعزي نائب رئيس الجمهورية بوفاة زوجته وأبنائه اثر حادث سير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب عراقجي في هذه الرسالة، عن خالص تعازيه لمساعد رئيس الجمهورية وأسرته في وفاة زوجته "فاطمة حيدري يزدي" وأبنائه اثر حادث سير أليم.



وأضاف: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد على الأحباء المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان،وأن يمن على والد زوجتكم الكريمة وولدكم الآخر بالصحة والعافية.



يذكر أن عائلة سقاب اصفهاني تعرضت لحادث سير في طريق شريف آباد-إيوانكي (شرق طهران)، حيث اصطدمت سيارة الصالون التي كانت تقل العائلة بشاحنة متوقفة على جانب الطريق ما أدى الى وفاة زوجته وأبنائه.



يشار الى أن والد زوجة مساعد رئيس الجمهورية الذي كان يقود السيارة، أُصيب في الحادث ونُقل إلى مركز طبي.

