قائد الثورة يعزي نائب رئيس الجمهورية، بوفاة زوجته

وأفادت وكالة مهر للأمباء، انه عقب اتصال هاتفي من مكتب قائد الثورة الإسلامية بالسيد "إسماعيل سقاب أصفهاني"، نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة تحسين الطاقة والإدارة الاستراتيجية، قدّم قائد الثورة تعازيه ومواساته في وفاة زوجته وإصابة أبنائه في حادث أليم.

وفي هذه المكالمة، شكر نائب رئيس الجمهورية قائد الثورة الاسلامية على مشاعره النبيلة.

هذا وأمس الاحد، تعرّضت عائلة سقاب اصفهاني لحادث سير، حيث توفيت زوجته على الفور، وأصيبت ابنته بالموت الدماغي. وقد وافق السيد سقاب الليلة على التبرع بأعضائه للمرضى المحتاجين.

/انتهى/