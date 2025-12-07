قاليباف: نوصي الجيران بعدم اختبار إرادة الشعب الإيراني في الدفاع عن الجزر الايرانية الثلاث

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في كلمته أمام مجلس الشورى الإسلامي، في جلسته العامة اليوم (الأحد)، قال محمد باقر قاليباف: بداية أود أن أهنئ جميع الطلاب الأعزاء بحلول يوم الطالب.

وأضاف: لقد كان الطلاب في تاريخ إيران المعاصر روادًا وقادةً اجتماعيين في النضال ضد الظالمين والطغاة، وفي هذا الصدد، لم يكونوا مجرد مقلدين للآخرين، بل كانوا هم أنفسهم أيضًا منارةً لسائر أفراد المجتمع.

وأوضح رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إن النظام الهيمنة، بقيادة أمريكا، يحمل حقدًا وكراهيةً تاريخيين تجاه الطلاب الإيرانيين. لأن طالبًا إيرانيًا وقف وحيدًا في وجه نهبهم، ودافع عن نفسه، واستشهد، ليبلغ الشعب الإيراني الوعي التاريخي بأن الديمقراطية والتنمية لن تفلتا من قبضة النظام المهيمن، وأن التقدم والأمن المستدام لن يتحققا إلا بالاعتماد على قوة الشعب الإيراني الذاتية.

وقال: أُحيي ذكرى الشهداء الثلاثة الأعزاء في حادثة السادس عشر من شهر آذر(7 ديسمير)، وشهداء الطلاب الآخرين، وخاصة شهداء فترة الدفاع المقدس وحرب الاثني عشر يومًا.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي: كما أهنئ بحارة القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية على نجاحهم في إجراء المناورات البحرية الكبرى لحرس الثورة الإسلامية، التي سُميت باسم الشهيد المبارك محمد ناظري، في الخليج الفارسي، وجزر نازعات، ومضيق هرمز. وقد أصابت الصواريخ المستخدمة في هذه المناورات أهدافها بدقة.

وتابع قائلاً: إن التجربة الناجحة لإطلاق صواريخ دقيقة وفعّالة يتجاوز مداها طول الخليج الفارسي، والتي جاءت ثمرة جهود النخبة الإيرانية، كانت مُرضية للغاية للأمة الإيرانية.

وأضاف: "كما نُدين بشدة وحزم الادعاءات الباطلة التي أُثيرت مُجددًا في البيان الأخير لمجلس تعاون الخليج القارسي بشأن الجزر الإيرانية طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".

وأكد قاليباف: "إن هذه الادعاءات الواهية والسخيفة، والتي تُطرح عادةً باستفزاز من الدول الأخرى، تتعارض مع مبدأ احترام وحدة أراضي الدول وحسن الجوار".

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "نوصي الجيران بألا يختبروا إرادة الشعب الإيراني في الدفاع عن وحدة أراضيه والجزر الإيرانية في الخليج الفارسي، التي هي جزء من إيران".

وأكد قاليباف: "إننا نسعى دائمًا إلى إرساء الاستقرار ونشر السلام واحترام مبادئ حسن الجوار، وهذا ما نتوقعه من جيراننا".

وأضاف: من المتوقع أن تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا في مشروع قانون موازنة العام المقبل لتأمين التمويل وتهيئة الأرضية اللازمة لتطبيق المادة 61 من قانون خطة التنمية الوطنية السابعة لتنمية جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى الإيرانية.

وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أنه: بالنظر إلى تحديد قرعة المنتخب الوطني الإيراني في كأس العالم، وتمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني في المنافسات القادمة، ومن ناحية أخرى، وبالنظر إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية في هذا الصدد، فمن الضروري توفير جميع التسهيلات للإعداد الشامل والاحترافي للمنتخب الوطني، وخاصةً إقامة مباريات ودية مع فرق قوية بناءً على رغبة وتقدير الجهاز الفني.

/انتهى/