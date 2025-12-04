افتتاح اعمال اجتماع "اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية الاسيوية" بمدينة مشهد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تشارك في الاجتماع وفود برلمانية من ايران وجمهورية اذربيجان والبحرين وكمبوديا والصين وقبرص ولبنان وفلسطين وباكستان وقطر وروسيا والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وتركيا و الامارات العربية المتحدة واوزبكستان.

وقال رئيس الوفد البرلماني الايراني المشارك محسن زنكنه ان هذا الاجتماع الدولي، سيتدارس 9 قرارات في اللجنة السياسية، كما وضعت جلسة خاصة لدعم الشعب الفلسطيني على جدول الاعمال.

واضاف ان القرارات تشمل موضوعات بما فيها دور البرلمانات في الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والرخاء في اسيا والتنمية والتعاون بين الحكومات والبرلمانات الاسيوية.

واضاف زنكنه ان احد القرارات يتعلق بالتنديد بهجوم الكيان الصهيوني على ايران والمقرر التصديق عليه باجماع الدول الـ 15 المشاركة.

كما يتم في جلسة لجنة فلسطين دراسة التطورات الاخيرة بغرب اسيا وفلسطين ولبنان لاستصدار قرار لدعم الشعب الفلسطيني.ويلقي رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف كلمة امام الاجتماع.

