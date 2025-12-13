رئيس مجلس النواب الإثيوبي يلتقي قاليباف

أفادت وكالة مهر للأنباء، التقى رئيس مجلس النواب الإثيوبي، "تاغسيه تشافو"، صباح اليوم السبت الموافق 13 ديسمبر، برئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، وأجرى محادثات معه أثناء وجوده في بهارستان.

/انتهى/