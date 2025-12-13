  1. إيران
١٣‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٨ م

رئيس مجلس النواب الإثيوبي يلتقي قاليباف

التقى رئيس مجلس النواب الإثيوبي، أثناء وجوده في بهارستان، برئيس مجلس الشورى الإسلامي وأجرى معه محادثات.

أفادت وكالة مهر للأنباء، التقى رئيس مجلس النواب الإثيوبي، "تاغسيه تشافو"، صباح اليوم السبت الموافق 13 ديسمبر، برئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، وأجرى محادثات معه أثناء وجوده في بهارستان.

