قائد الحرس الثوري: حرب الـ12 يومًا كانت حربا للتکنولوجیا واذا أخطأ العدو سيتلقى ردا أشد قسوة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح اللواء محمد باكبور، القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، في حفل أقيم لإحياء ذكرى يوم الطالب والشهيد في جامعة الإمام الحسين (ع)، أنه "في حرب الاثني عشر يومًا القاسية، وبناءً على خطط العدو ومخططاته، كان من المقدر لهذه الحرب أن تتحول إلى حرب مشتركة".

وأضاف: عندما بدأ الكيان الصهيوني والولايات المتحدة حرب الاثني عشر يومًا ضد نظام الجمهورية الإسلامية المقدس، شعرا، بناءً على التنسيق المُسبق بينهما، أنها ستتحول إلى حرب مشتركة في الأيام الأولى والثالثة من هذه الحرب؛ أي أن الكيان سيقصف مراكز الصواريخ والقيادة لدينا، ومن ناحية أخرى، ستبدأ العناصر الإرهابية والانفصالية عملياتها المسلحة على الحدود وتُحدث فوضى عارمة في الداخل.

وأضاف: كانت هذه خطتهم، وخلال الأيام الأولى للحرب، قال نتنياهو في أحد خطاباته إننا بدأنا العمل، وعلى الشعب الإيراني توضيح واجباته، وقد رأينا كيف أوضح الشعب الإيراني واجباته أيضًا.

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني: عندما بدأت الحرب، شعر الأعداء أنه بضرب 4 أهداف، وهم اللواء سلامي واللواء رشيد واللواء باقري واللواء حاجي زاده، سيحدث انهيار في مجالات عملياتنا وخط قيادتنا، ولكن عندما حدث هذا في الساعات الأولى من الصباح، أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة على الفور بأن يقوم خلفاؤهم بواجباتهم، وبعد ساعات قليلة عيّن القادة أيضًا، وبدأوا العمل على الفور. اعتقد الكيان الصهيوني والأمريكيون أنه مع انهيار نظام القيادة، سيكون هناك بالتأكيد انهيار في مجالات العمليات، ولكن تم استعادته على الفور وتولى كل منهم قيادة قواته الخاصة.

صرح اللواء باكبور: فور تعييني قائدًا عامًا للحرس الثوري الإيراني، نفذنا عملية ثقيلة ومضادة للعمليات. اعتقد الكيان الصهيوني أنه في اليوم الأول سنطلق 5-6 صواريخ، لكنهم وجدوا قواتهم المسلحة على الفور وبدأوا العملية، وفي مساء اليوم الأول، سقطت موجات مختلفة من الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية فوق الاراضى المحتلة؛ في الأيام التالية، اشتدت حدة هذه الهجمات بشكل خاص.

وأضاف: بعد يوم من استهداف الأمريكيين لمنشأتي نطنز وفوردو النوويتين، تقرر ضرب القاعدة الأمريكية. توسطت دول عديدة لمنع ذلك، لكننا قلنا إنه يجب ضرب عدد الصواريخ التي أُصيبت. على هذا الأساس، ضربنا القاعدة الأمريكية في قطر، أهم قاعدة جوية أمريكية في المنطقة، وأُطلق عليها 14 صاروخًا. بعد ساعات قليلة من هذا الهجوم، أعلن الأمريكيون أنه إذا لم تضربوا، فلن نضرب مرة أخرى. أخيرًا، ساد جو رأى فيه الأمريكيون والنظام الصهيوني أن الهدف الذي رسموه للحرب والتخطيط الذي وضعوه لا يمكن تحقيقه، وأخطأوا خطأً فادحًا في تقديراتهم؛ ظنوا أنه باستشهاد عدد من قادتنا العسكريين وضرب قواعدنا ومراكزنا، سيخرج الجميع إلى الشوارع وستحدث أعمال شغب، لكننا رأينا أن تماسك الشعب ووحدته يزدادان يومًا بعد يوم مقارنةً بالسابق.

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني على أربعة عوامل ساهمت في نجاحنا، قائلاً: العامل الأول هو العناية الإلهية، والثاني هو حكمة قائد الثورة؛ ففي اليوم الأول الذي استلمنا فيه مهامنا، كان يجلس بهدوءٍ مُذهل، ويُدير البلاد والحرب. أما العامل الثالث في انتصارنا في حرب الاثني عشر يومًا فهو تضامن الشعب؛ لم أرَ مثل هذا التضامن بين أبناء الشعب من قبل.

ووصف اللواء باكبور الرد الصاروخي للقوات المسلحة بأنه العامل الرابع في نجاح إيران في حرب الـ 12 يومًا المفروضة، وقال: كان إطلاق الصواريخ في هذا المجال صعبًا للغاية، ولكن لم تكن هناك لحظة لم نرد فيها فورًا إذا قصف العدو مكانًا ما، وكان ردنا قويًا أيضًا، لدرجة أنه خلال الأيام الأخيرة، بناءً على المعلومات التي كانت لدينا، عندما أصابت الصواريخ أهدافًا في النظام الصهيوني، كان ضغط الشعب على الكيان لوقف الهجمات على إيران أكبر بعدة مرات مما كان عليه في الأيام الأولى، ووصلوا أخيرًا إلى النقطة التي طلبوا فيها وقف إطلاق النار.

وصرح قائلاً: "حللنا مسببات حرب الاثني عشر يومًا وفحصنا نقاط قوتنا وضعفنا"، وأضاف: "كانت هذه الحرب حربًا للتكنولوجيا والتقنية. في ميداننا، امتزجت التكنولوجيا والتقنية بإيمان الأطفال؛ كنا بالتأكيد بعيدين كل البعد عن خصمنا في هذا الصدد؛ لأنه في حرب الاثني عشر يومًا، لم يكن النظام الصهيوني وحده هو من واجهنا، بل كان الأمريكيون والأوروبيون والعديد من الدول الأخرى أيضًا في هذه الحرب، وقاتلنا بتكنولوجيا العالم. في حرب الاثني عشر يومًا، رأينا في مجالات الاستخبارات أن الذكاء الاصطناعي كان قضية أساسية لنا وللطرف الآخر، وقد استُخدم في مجالات مختلفة، بما في ذلك الرصد وتحديد الأهداف.

وأكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني أن المراكز العلمية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وخاصة جامعة الإمام الحسين (عليه السلام)، يمكن أن تقدم الكثير من المساعدة من حيث المعدات والأسلحة، وقال: يجب على المنظمات البحثية والمراكز العلمية والقادة الميدانيين إيجاد تناغم خاص فيما بينهم لتحديد الاحتياجات، ومن ناحية أخرى، تُلبّي المراكز العلمية والبحثية هذه الاحتياجات. وقد اتُّخذت بعض الإجراءات في هذا الصدد، وإن شاء الله، سيتمّ تلبية الاحتياجات التي رصدناها في ظلّ الأمراض التي عانينا منها خلال حرب الاثني عشر يومًا في وقتٍ أقرب.

