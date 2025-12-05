الهند وروسيا تؤكدان على ضرورة حل البرنامج النووي الإيراني عبر الحوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء ينص البيان، الذي صدر يوم الجمعة عقب اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي، على ما يلي: يؤكد الجانبان على أهمية حل قضية البرنامج النووي الإيراني عبر الحوار.

ويتناول البيان المشترك الصادر عن الكرملين التعاون الاقتصادي والتجاري، والطاقة، والنقل، والتعاون النووي السلمي، والتعاون في القطاعات الأخرى.

وتابع البيان: ستواصل روسيا والهند جهودهما من أجل السلام والاستقرار العالميين، ليس فقط في آسيا، بل أيضًا في عالم متعدد الأقطاب. ويؤكد البلدان التزامهما بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ويدعوان إلى ضبط النفس وحماية المدنيين.

أعربت روسيا والهند عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة، وشددتا على أهمية تعزيز اتفاقيات السلام لإنهاء الصراع في القطاع.

كما دعت روسيا والهند إلى إجراء إصلاح شامل لهيكل مجلس الأمن الدولي، وأعربت روسيا عن دعمها لترشيح الهند للعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

