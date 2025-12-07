العميد نصير زادة: الجمهورية الاسلامية الدولة الوحيدة التي وجهت للكيان الصهيوني ردا ساحقا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر العميد عزيز نصير زاده، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، جامعة مالك الاشتر للتكنولوجيا في يوم الطالب وألقى كلمة أمام أساتذة وطلاب الجامعة.

في بداية كلمته، أشار وزير الدفاع إلى الصلة التاريخية ليوم الطالب بنضال الشعب الإيراني ضد أمريكا، وقال: إن يوم الطالب هو في الواقع يوم نضال ضد الاستكبار العالمي، واليوم، أمريكا خير مثال على ذلك.

في معرض استعراضه للتطورات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وعملية تشكيل القوة الأمريكية، صرّح أمير نصير زاده قائلاً: "أنشأت أمريكا نظامًا شموليًا باستغلالها الظروف العالمية والموقع الجغرافي والتأثير على المؤسسات الدولية، ثم أعلنت لاحقًا، من خلال توسيع قوتها البحرية، أنها يجب أن تكون موجودة في جميع المحيطات. هذا النهج يُظهر الطبيعة الحقيقية للغطرسة".

وفي إشارة إلى أمثلة معاصرة على التدخلات الأمريكية، قال: "من دول المنطقة إلى أوكرانيا، أينما تدخلت الولايات المتحدة، كانت النتيجة الضغط والحرب وتضليل الرأي العام. في المنطقة، يُعدّ الكيان الصهيوني أداة لتنفيذ السياسات الأمريكية؛ قاعدةً أنشأتها الولايات المتحدة لتحقيق أهدافها الشمولية في المنطقة".

في جانب آخر من خطابه، أشار وزير الدفاع إلى القوة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلاً: "الدولة الوحيدة التي ردّت بقوة على الكيان الصهيوني هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الكيان الذي إذا هيمن على مكان ما، لن يتراجع ولن يقبل بوقف إطلاق النار؛ إلا إذا أُجبر على ذلك. وبالطبع، ألحقت القوة العسكرية والدفاعية والعلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية أضرارًا جسيمة بهذا الكيان في حرب الاثني عشر يومًا، لدرجة أن الكيان طلب وقف إطلاق النار، مما يُظهر قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وفي إشارة إلى الحضارة الإيرانية العريقة التي لم تقبل الخضوع قط، أضاف أمير نصير زاده: "أمريكا بطبيعتها متغطرسة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية بطبيعتها مستقلة". هاتان الطبيعتان في صراع متأصل. لم يكن الاستسلام يومًا متوافقًا مع هوية الجمهورية الإسلامية، وتاريخ إيران، والأمة الإيرانية.