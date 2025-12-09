خطوة جديدة من البريكس نحو التآزر العلمي؛ ودعم المشاريع الكبرى

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرح علي رضا هاشمي، مدير الشؤون الدولية في المركز الرئاسي للتعاون في مجال التنمية والتقدم، لمراسل وكالة مهر عن تفاصيل الاجتماع السابع لمجموعة عمل البنية التحتية البحثية والمشاريع العلمية لدول البريكس، الذي عُقد اليوم، 8 ديسمبر، في فندق آزادي بطهران، قائلاً: "تأسست مجموعة عمل البنية التحتية البحثية لدول البريكس، التي بدأت أنشطتها في عام 2015، بهدف إقامة تعاون في مجال البنية التحتية البحثية واسعة النطاق ودعم المشاريع العلمية واسعة النطاق.

وأضاف: تُتيح هذه المجموعة أيضًا فرصة مهمة للبحوث الأساسية والتطبيقية لتقديم حلول للتحديات المشتركة لدول البريكس وحتى القضايا العالمية.

وفي إشارة إلى مهمة أخرى لهذه المجموعة، قال هاشمي: "من المهام المهمة لهذا المجمع إنشاء منصة رقمية تُسمى تطوير البنية التحتية البحثية المتقدمة العالمية أو BRICS-GRAIN. تُعرض في هذه المنصة معلومات حول البنى التحتية البحثية للدول الأعضاء في خمسة مجالات هي الطاقة، وتكنولوجيا النانو، وعلم الأحياء، والفيزياء الأساسية، وعلم الفلك. الهدف الرئيسي من هذه المنصة هو تسهيل تبادل البيانات والأفكار وإرساء أسس التعاون العلمي بين الدول الأعضاء.

وأضاف مدير الشؤون الدولية في مركز التعاون في مجال التحول والتقدم: تستضيف جمهورية إيران الإسلامية هذا الاجتماع، الذي يستمر يومين، في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2025 في فندق آزادي بطهران. ويركز الاجتماع على ثلاثة محاور رئيسية: تطوير التعاون البحثي بين أعضاء مجموعة البريكس، والمساعدة في إطلاق وتمويل مشاريع البحث، وتعزيز البنية التحتية البحثية كمحرك للابتكار والتنمية المستدامة والدبلوماسية العلمية.

وشرح مدير الشؤون الدولية في مركز التعاون في مجال التحول والتقدم التابع لرئاسة الجمهورية كيفية انعقاد الاجتماع، قائلاً: سيدير هذا البرنامج مركز التعاون في مجال التحول والتقدم التابع لرئاسة الجمهورية، بالتعاون مع نائب وزير العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة. وسيُعقد الاجتماع بصيغة مشتركة (حضوريًا وعبر الإنترنت). وفي القسم الحضوري، يتواجد ممثلون من روسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل في طهران، وستشارك دول أخرى، بما في ذلك الصين وإثيوبيا وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة، عبر الإنترنت.

