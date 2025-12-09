سماء إيران تنتظر زخات الشهب الأكثر عدداً هذا العام

أفادت وكالة مهر للأنباء، ووفقًا للمنظمة الدولية للشهب (IMO)، ستبلغ زخة شهب التوأميات ذروتها ليلة السبت 13 ديسمبر وصباح الأحد 14 ديسمبر. ويُقدر عدد "ZHR" لهذه الهطل بحوالي 150 زخة في الساعة الواحدة، مما يعني أنه من المتوقع رؤية عشرات الشهب في ساعة واحدة تحت سماء مظلمة خلال ساعات الذروة. كما يُتوقع رؤية عدد كبير من الشهب في السماء ليلتي الخميس والجمعة (11 و12 ديسمبر) والاثنين 14 ديسمبر.

هذا العام، ستبلغ زخة الشهب ذروتها في نهاية الشهر القمري، ولن يظهر إلا الهلال الرقيق في الصباح؛ ولذلك، فإن اضطراب ضوء القمر ضئيل جدًا، وستكون ظروف الرصد مثالية، خاصةً بين الساعة العاشرة مساءً وشروق القمر حوالي الساعة الثانية صباحًا. كما أن قرب وقت الذروة من عطلة نهاية الأسبوع أتاح فرصة جيدة لعشاق الشهب للتخطيط لمشاهدة هذا الهطل الشهبي.

/انتهى/