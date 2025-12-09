وزير العلوم في حكومة طالبان يلتقي ولايتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش الجانبان خلال هذا اللقاء العلاقات الثنائية وسبل توسيع التعاون، لا سيما في مجال التعليم العالي.

وفي معرض إشارته إلى الاحتياجات التعليمية في أفغانستان، دعا وزير العلوم الأفغاني إلى توسيع التعاون مع جامعة آزاد الإسلامية، وإنشاء مجالات علمية وأكاديمية مشتركة.

كما طلب تطوير فرع جامعة آزاد الإسلامية في كابول في مجالات الطب والتكنولوجيا والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي.

وأكد علي أكبر ولايتي خلال هذا اللقاء: "أن جامعة آزاد الإسلامية، في ظل الإمكانيات المتاحة، مستعدة للتعاون وتقديم المساعدة في مجال التعليم العالي".

وأضاف: "نظرًا للقواسم الثقافية والدينية والتاريخية المشتركة العميقة بين البلدين، والعلاقات الأخوية بينهما، لطالما وقفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب الشعب الأفغاني منذ انطلاق الثورة الإسلامية، ولا تزال تدعم استقلال هذا البلد وتقدمه حتى اليوم".

وأعلن ولايتي أيضًا: "إن المساهمة في تطوير التعليم العالي في أفغانستان وتعزيزه، في الواقع، تُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد وتقويتها، وجامعة آزاد الإسلامية مستعدة للتعاون مع أفغانستان في إنشاء مجالات جديدة متخصصة وفائقة التخصص، بالإضافة إلى تبادل الأساتذة والطلاب".

/انتهى/