كلية الأخبار وجامعة أستراخان توقعان مذكرة تعاون في مجال البحوث العلمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وُقّعت مذكرة التعاون اليوم الثلاثاء خلال ندوة إلكترونية عُقدت بحضور أحمد حيدريان، القنصل العام لجمهورية إيران الإسلامية في أستراخان، من قِبل سمية يوسفي، عميدة كلية الأخبار، وإيغور ألكسيف، رئيس جامعة أستراخان الحكومية.

بموجب هذه المذكرة، ستتبادل كلية الصحافة وجامعة أستراخان الحكومية أحدث الإنجازات في مناهج وأساليب وأدوات التعليم، بالإضافة إلى موارد تعليم الصحافة، وستُنفّذان ورش عمل ومشاريع مشتركة.

وأكد حيدريان، القنصل العام لجمهورية إيران الإسلامية في أستراخان، روسيا، أن القنصلية العامة تسعى إلى توسيع العلاقات العلمية، وأعرب عن ارتياحه لتوقيع مذكرة التفاهم بين كلية الصحافة وجامعة أستراخان الحكومية.

وأكد على العلاقة الوثيقة مع جامعة أستراخان، قائلاً: "تُنظّم هذه الجامعة برامج تكريمية لشخصيات بارزة في الشعر والأدب الفارسي، مثل سعدي وفردوسي، كما تُشارك القنصلية العامة لإيران في تنظيم هذه الفعاليات".

وأضاف حيدريان: يُعدّ كرسي اللغة الفارسية في كلية اللغات الأجنبية بجامعة أستراخان من أعرق كراسي اللغة الفارسية في روسيا، ومن ناحية أخرى، ساهمت كلية الأخبار، تحت إشراف وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها مؤسسة إعلامية عريقة ذات تاريخ يمتد لأكثر من 9 عقود من النشاط، مساهمة كبيرة في تطوير تعليم الصحافة في إيران.

وقال القنصل العام الإيراني في أستراخان: آمل أن تُفضي هذه الاتفاقية إلى تبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة بين الجانبين، والقنصلية العامة مستعدة للمتابعة والتعاون في تطوير بنود هذه الاتفاقية.

