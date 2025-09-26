تعاون ايراني روسي في مجال الطاقة النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اليكسي ليخاتشوف، خلال الاجتماع العام للمنتدى العالمي للطاقة الذرية في موسكو: تواصل روس اتوم بناء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر للطاقة النووية، وتُطوّر التعاون مع إيران في مجال التقنيات النووية السلمية.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والمدير التنفيذي لشركة روس اتوم قد وقّعا مذكرة تفاهم اول يوم الأربعاء، بشأن بناء روسيا لمحطات طاقة نووية صغيرة الحجم في إيران. وتحدد الوثيقة خطوات محددة تهدف إلى تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي في إيران.

وفي جزء آخر من كلمته، وصف المدير التنفيذي لشركة روس اتوم مجموعة بريكس بأنها قلب النظام العالمي متعدد الأقطاب الناشئ، وقال: إن نادي بريكس النووي، الذي تأسس عام 2024، يتمتع بمستقبل مشرق.

وأشار إلى أن رؤساء كبرى شركات ومنظمات الصناعة النووية من دول بريكس وبريكس+، بما في ذلك روسيا وإيران والبرازيل والصين وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وبوليفيا، عقدوا اجتماعهم الأول في هذا الإطار العام الماضي.

وصرح قائلاً: إن الهدف الرئيسي من هذه الآلية هو التعاون وتطوير وتطبيق أفضل الممارسات والنهج المتقدمة في التطبيقات السلمية للتقنيات النووية في قطاعات الطاقة وغيرها في أسواق بريكس وبريكس+، بالإضافة إلى تطوير آليات الحوافز ونماذج تنفيذ المشاريع في الصناعة النووية للدول الأعضاء.

وقال ليخاتشوف: لن يضم هذا الاتحاد الجديد ممثلين عن الدول، بل يتكون من شركات ومؤسسات ومنظمات.

/انتهى/