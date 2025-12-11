افتتاح مجمع ثقافي ورياضي يضم أكبر حلبة "زورخانه" في الشرق الأوسط في يزد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، فقد تم افتتاح مجمع "يزدباف" الثقافي والرياضي والاجتماعي رسمياً صباح يوم الخميس في حفل رسمي حضره وزير الداخلية إسكندر مومني؛ ومحافظ يزد محمد رضا بابائي؛ ومحمد صالح جوكار، نائب يزد في مجلس الشورى الإسلامي.

شُيّد هذا المجمع الضخم على مساحة 17,000 متر مربع باستثمارات من القطاع الخاص، ويهدف إلى تحسين رفاهية وصحة موظفي شركة يزد باف وسكان مدينة يزد.

واعتبر المسؤولون الحاضرون في حفل الافتتاح تدشين هذا المشروع خطوةً هامة نحو تحقيق المسؤولية الاجتماعية للصناعات والتنمية المتوازنة للبنية التحتية الحضرية.

استُلهم تصميم مجمع يزد باف من العمارة الإيرانية الإسلامية الأصيلة، ويضم مزيجًا من المساحات الثقافية والرياضية والترفيهية. ويُضفي استخدام مواد عالية الجودة، وبلاط فيروزي مُزيّن بآيات من القرآن الكريم وقصائد لشعراء فرس بارزين، إلى جانب المساحات الخضراء المُلائمة لمناخ يزد الصحراوي، رونقًا خاصًا على المكان.

ومن أهمّ ما يُميّز هذا المشروع بناء أكبر حفرة "زورخانه" في الشرق الأوسط، تتوسطها قبةٌ شاهقةٌ بارزة.

كما تم التخطيط لإنشاء قاعات مخصصة لفنون الدفاع عن النفس واللياقة البدنية للنساء والرجال، ومسارات للمشي وركوب الدراجات، وحلبة للتزلج، وقاعة لليوغا، وملاعب قياسية للكرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم المصغرة في هذا المجمع.

