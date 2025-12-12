السباحون ذوي الاحتياجات الخاصة يحصدون 14 ميدالية ذهبية، و21 ميدالية فضية، و26 ميدالية برونزية

أفادت وكالة مهر للأنباء، في اليوم الثاني من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الخامسة للشباب، شارك الرياضيون الإيرانيون في منافسات السباحة البارالمبية في مجمع حمدان الرياضي بالإمارات العربية المتحدة، وحصدوا 14 ميدالية ذهبية، و21 فضية، و26 برونزية في فئتي المتعافين والمكفوفين وضعاف البصر (بمجموع 61 ميدالية).

وفي ختام اليوم الثاني من منافسات السباحة البارالمبية، فاز الرياضيون المتعافين في إيران بـ 8 ميداليات ذهبية، و9 فضية، و8 برونزية، بينما حصد الرياضيون المكفوفون وضعاف البصر 6 ميداليات ذهبية، و12 فضية، و18 برونزية.

/انتهى/