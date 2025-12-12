  1. إيران
  2. الرياضة
١٢‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١:٢٦ م

السباحون ذوي الاحتياجات الخاصة يحصدون 14 ميدالية ذهبية، و21 ميدالية فضية، و26 ميدالية برونزية

السباحون ذوي الاحتياجات الخاصة يحصدون 14 ميدالية ذهبية، و21 ميدالية فضية، و26 ميدالية برونزية

فاز المنتخب الإيراني الوطني للسباحة لذوي الاحتياجات الخاصة بـ 61 ميدالية في الجولة الأولى من دورة الألعاب الآسيوية للشباب ذوي الاحتياجات الخاصة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، في اليوم الثاني من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الخامسة للشباب، شارك الرياضيون الإيرانيون في منافسات السباحة البارالمبية في مجمع حمدان الرياضي بالإمارات العربية المتحدة، وحصدوا 14 ميدالية ذهبية، و21 فضية، و26 برونزية في فئتي المتعافين والمكفوفين وضعاف البصر (بمجموع 61 ميدالية).

وفي ختام اليوم الثاني من منافسات السباحة البارالمبية، فاز الرياضيون المتعافين في إيران بـ 8 ميداليات ذهبية، و9 فضية، و8 برونزية، بينما حصد الرياضيون المكفوفون وضعاف البصر 6 ميداليات ذهبية، و12 فضية، و18 برونزية.

/انتهى/

رمز الخبر 1966045
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات