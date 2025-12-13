دورة الألعاب البارالآسيوية للشباب: المنتخب الإيراني لكرة الهدف للفتیات يحرز الميدالية الذهبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في المباراة النهائية للدورة الخامسة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للفتيات، التي أُقيمت على ملعب المظهر في دبي، واجه المنتخب الإيراني نظيره التايلاندي وحقق فوزًا ساحقًا بنتيجة 6-2.

وقدّم المنتخب الإيراني أداءً أفضل من منافسه في الشوطين، حيث فاز عليه بنتيجة 2-0 في الشوط الأول، ثم عزز تقدمه إلى 4-2 في الشوط الثاني، ليحقق في النهاية فوزًا بنتيجة 6-2 ويتوج بالميدالية الذهبية للبطولة.

وكان المنتخب الإيراني لكرة الهدف للفتيات قد اكتفى بالميدالية الفضية في النسخة السابقة من البطولة التي أُقيمت في البحرين، بعد أن حقق أربعة انتصارات في هذه النسخة، بالإضافة إلى فوزه في الدور التمهيدي على كل من كوريا الجنوبية (مرتين) وتايلاند (مرتين).

تألف فريق كرة الهدف الإيراني للفتيات في هذه البطولة من راحلة بخشي، وزهرة السادات موسوي، وصبا دهقاني، وبريا دهقاني، وفهيمة دلداده، ومهتاب زنديه. موجكان كربي (المدرب الرئيسي)، مرجان حكم الهي (المدرب)، وبهاره ابستان شغلوا منصب رئيس الجهاز الفني والتنفيذي لفريق كرة المرمى الإيراني للفتيات.

