وزير الخارجية الياباني يمنح رئيس جامعة تربية مدرس شهادة تقدير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتبت السفارة اليابانية على منصة اكس في الثامن من ديسمبر2025 ، أُقيم حفل منح شهادة تقدير من وزير الخارجية الياباني للدكتور يوسف حجت. والدكتور حجت، الذي يشغل حاليًا منصب نائب مدير جمعية الصداقة الإيرانية اليابانية ورئيس جامعة تربية مدرس، حاصل على درجة الماجستير في التصنيع والإنتاج من جامعة كيوشو للتكنولوجيا كطالب منحة دراسية من الحكومة اليابانية، ثم حصل على درجة الدكتوراه في هندسة الآلات الدقيقة من جامعة طوكيو.

بعد عودته إلى إيران، وتوليه في الوقت نفسه مسؤوليات هامة في الحكومة، قدم خدمات جليلة في تعزيز العلاقات اليابانية الإيرانية، لا سيما في المجال الأكاديمي. كان أحد مؤسسي جمعية الصداقة الإيرانية اليابانية، وشغل منصب رئيسها لعدة دورات. وتشمل أنشطته الأخرى رئاسة رابطة خريجي برنامج منحة مونبوكاكاكوشو في إيران، والتحكيم في مسابقات الخطابة اليابانية، وتقديم المشورة للراغبين في الدراسة باليابان، وإجراء مقابلات مع طلاب المنح الدراسية الحكومية اليابانية.

/انتهى/