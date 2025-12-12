  1. الاقلیمیة
طائرات مقاتلة صهيونية تحلق فوق سوريا

حلقت طائرات حربية صهيونية على ارتفاع منخفض فوق مناطق في القنيطرة جنوب سوريا، وتوغلت دورية عسكرية تابعة للاحتلال في قريتين على مشارف المدينة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن الإخبارية، أن مصادر محلية رصدت تحليق طائرات حربية إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق مناطق في محافظة القنيطرة جنوب سوريا.

كما أعلنت مصادر سورية أن دورية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الصهيوني توغلت في قريتي أم الأدهم والرويحينة الواقعتين على أطراف القنيطرة.

وبعد سقوط النظام السوري السابق، شنّ الكيان الصهيوني هجمات واسعة النطاق على البلاد، في حين أكدت السلطة السورية الحاكمة مراراً وتكراراً عدم نيتها مواجهة تل أبيب، بل وأعلنت استعدادها للتفاوض مع كيان الاحتلال.

