عراقجي لترامب: الخطة "أ" فشلت والخطة "ب" ستكون أسوأ من الفشل السابق

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي مخاطباً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "خطة "أ" لتحقيق نصر عسكري سريع وسهل قد فشلت، السيد الرئيس. وخطة "ب" الخاصة بك ستكون فشلاً أكبر بكثير".



وأضاف عراقجي أن الفرصة لتحقيق اتفاق استثنائي ضاعت بعدما قامت جماعة "أمريكا أخيراً" بإخفاء التقدم الكبير الذي تحقق في المفاوضات، مؤكداً أن شعار "إسرائيل أولاً" يعني دائماً "أمريكا أخيراً".