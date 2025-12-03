نقل 14 سجيناً إيرانياً من الكويت إلى البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مجتبى شصتي كريمي، أنه بفضل الجهود المشتركة لوزارتي الخارجية والعدل، وبالتنسيق مع سفارة جمهورية إيران الإسلامية في الكويت، تم اليوم نقل 14 إيرانيًا محكومًا عليهم بالسجن في السجون الكويتية إلى البلاد، وسيقضون ما تبقى من عقوبتهم في سجون داخل البلاد.

وأضاف المدير العام القنصلي بوزارة الخارجية: بناءً على اتفاقية نقل المحكومين بين جمهورية إيران الإسلامية وحكومة الكويت، سيتم نقل السجناء الإيرانيين المؤهلين الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية إلى سجون داخل البلاد بعد إتمام الإجراءات الإدارية.

وفي هذا الصدد، تم نقل 36 محكومًا كانوا يقضون عقوبتهم إلى البلاد العام الماضي.

وأعرب شاستاتي كريمي عن تقديره لتعاون المسؤولين الحكوميين الكويتيين في نقل المحكومين والدعم القنصلي الذي تقدمه سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكويت للسجناء الإيرانيين في البلاد، معرباً عن أمله في استمرار التعاون القنصلي والقضائي الجيد بين البلدين.