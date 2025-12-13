نشر مقال لأستاذ في جامعة شريف للتكنولوجيا في مجلة "Nature"

أفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلاً عن جامعة شريف للتكنولوجيا، نجح علي قاضي زاده، الأستاذ المساعد في كلية الهندسة الكهربائية، مع فريقه البحثي تحت إشرافه وبالتعاون مع جامعة شريف للتكنولوجيا ومعهد العلوم الأساسية، في نشر مقال بعنوان: "لماذا تعود العادات القديمة حتى بعد النجاح في تغييرها؟" في مجلة "نيتشر" المرموقة.

يقدم هذا البحث إجابة واضحة، إذ يوضح أن دماغنا يستخدم عمليتين للتعلم المعزز، تختلفان في توقيتهما، لاتخاذ القرارات والتعلم.

إحدى هاتين العمليتين مستقرة وبطيئة، وتحافظ على القيم والعادات الراسخة. أما الأخرى فهي سريعة ومرنة، وتسمح لنا بالتكيف السريع مع الظروف الجديدة، إلا أن هذا النظام بطبيعته سريع النسيان، ويتلاشى تأثيره تدريجياً. عندما يقل تأثير النظام المرن، يعود السلوك تدريجياً نحو النظام المستقر؛ هذه الظاهرة تفسر: لماذا يصعب التخلص من العادات أو السلوكيات غير المتكيفة (حتى بعد بذل جهد كبير)، ولماذا قد تعود للظهور؟

ما يزيد الأمر إثارةً للاهتمام هو أن نتائج تجارب مجموعة قاضي زاده تُظهر أن قشرة الفص الجبهي هي مركز التنسيق والتنافس بين "الاستقرار" و"المرونة" السلوكيين، وتُشفّر كلا النظامين في آنٍ واحد.

يُمكن لهذا الإطار النظري أن يُقدّم فهمًا أعمق لظواهر مثل الإدمان، والانتكاس، وتكوين العادات، ويفتح آفاقًا جديدة لفهم السلوك البشري وتغييره وإعادة تأهيله.

تجدر الإشارة إلى أن مجلة Nature Communications هي سلسلة فرعية متاحة للجميع تابعة لمجموعة Nature Publishing Group، التي تأسست عام ٢٠١٠. تُغطي هذه المجلة مجالات العلوم الطبيعية مثل علم الأحياء، والفيزياء، والكيمياء، وعلوم الأرض. ويبلغ معامل تأثيرها خلال خمس سنوات ١٧.٢. أيضًا، وفقًا لقاعدة بيانات Scimago Journal Rank (SJR)، فإن مؤشر H للمجلة هو 577 وقيمة SJR الخاصة بها هي 4.761، ويتم تصنيف هذا المنشور في الربع الأول في مجال الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية.

