انطلاق المؤتمر الإيراني الثاني للبلازما الطبية

بدأ المؤتمر الإيراني الثاني للبلازما الطبية في مستشفى شهيد رجائي للقلب بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انطلقت صباح اليوم (الخميس 11 ديسمبر)فعاليات المؤتمر الإيراني الثاني لطب البلازما، بحضور محمد إسلامي، نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية، ومديري مكتب الرئاسة للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي، ومديري وزارة الصحة، ومهديه بختياري، الرئيسة التنفيذية لشركة تكنولوجيا البلازما القائمة على المعرفة في مستشفى الشهيد رجائي للقلب، ومجموعة من المديرين والباحثين في هذا المجال، وذلك في فندق القلب التابع لمستشفى الشهيد رجائي في طهران.

ويتناول المؤتمر الإيراني الثاني لطب البلازما مواضيع متنوعة، منها الدراسات ما قبل السريرية في طب البلازما، والتطبيقات السريرية، والتقنيات الحديثة، والمواد الحيوية وهندسة الأنسجة، وهندسة الأجهزة ومحاكاتها وتصميمها، وبيئات البلازما النشطة، والتعقيم والتطهير، بالإضافة إلى السلامة واللوائح والمعايير.

ويشمل المؤتمر، الذي يستمر يومين، جلسات نقاشية حول استخدام البلازما في علاج الجروح، وتأثير البلازما على الكائنات الدقيقة، وتطبيقات البلازما في علاج السرطان، ودراسة البلازما تحت المجهر. السلامة، واللوائح والمعايير، بالإضافة إلى جلسة نقاش حول هندسة البلازما وتطبيقاتها العامة.

