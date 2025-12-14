  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٤‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١١:٠٠ ص

بدء المفاوضات بين حركة أنصار الله والحكومة اليمنية المعلنة من جانب واحد

أعلن مصدر يمني بدء جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة المعلنة من جانب واحد في البلاد وحركة أنصار الله.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة سبوتنيك، أن جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة اليمنية المعلنة من جانب واحد، والمدعومة من السعودية، وحركة أنصار الله، قد بدأت في مسقط، عاصمة سلطنة عُمان.

وستُناقش في هذه الجولة قضية الأسرى من كلا الجانبين.

وأكد مصدر يمني أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن عقد الاجتماع التاسع للجنة المشرفة على تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى بين الجانبين. وقد عُقد الاجتماع تحت إشراف الأمم المتحدة وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح المصدر أن أجواء الاجتماع كانت إيجابية، وأن الجانبين أكدا على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات السابقة.

وكان الجانبان قد تبادلا أسرى حرب في إطار الاتفاقية الموقعة.

یاسر المصری

