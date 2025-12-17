ما يجري في اليمن إعادة هندسة إقليمية لتمكين الكيان الصهيوني بدعم اماراتي

وأفادت وكالة مهر للانباء قال العامري إن “الجانب السعودي لم يلتزم بتعهداته السابقة، وما يجري اليوم في اليمن يمثل محاولة لفرض معادلات جديدة تخدم مشاريع توسعية، على رأسها تمكين العدو الإسرائيلي من توسيع نفوذه في المنطقة”.

وأضاف أن “وجود النظام الإماراتي في اليمن أو أي ساحة إقليمية أخرى لا يمكن فصله عن تنفيذ أجندات خارجية مرتبطة بالمشروع الإسرائيلي”، لافتاً إلى أن “الكيان الإسرائيلي يقف خلف دعم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، في إطار تفتيت المنطقة وضرب استقرارها”.

وأوضح العامري أن “النظام الإماراتي فشل في تنفيذ أجنداته داخل اليمن، كما أخفق في تحقيق أهدافه في أكثر من ساحة إقليمية، رغم ما يملكه من دعم سياسي وعسكري”، مبيناً أن هذا الفشل دفع باتجاه “محاولات أميركية–إسرائيلية لإعداد فرضيات جديدة وإعادة ترتيب الأوراق داخل اليمن”.

وأشار إلى أن اليمن بات ساحة صراع مفتوحة لمشاريع دولية تسعى لفرض واقع سياسي وأمني جديد، مستغلة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية لتحقيق مكاسب استراتيجية بعيدة المدى.

وختم بالقول إن استمرار هذه التدخلات سيؤدي إلى تعقيد المشهد اليمني أكثر، مؤكداً أن إفشال هذه المخططات مرهون بوعي الشعوب ورفضها للمشاريع الخارجية التي تستهدف سيادة دول المنطقة واستقرارها.

