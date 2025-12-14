إردوغان: لم يصل إلى أنقرة أي طلب رسمي للمشاركة في "مجلس السلام" في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاءت تصريحات إردوغان للصحافيين على متن الطائرة خلال عودته إلى تركيا عقب اختتام زيارته لتركمانستان، حيث أكد أن مجلس السلام المزمع تشكيله في غزة يجب أن يعالج المشكلة الأمنية التي تسببت بها "إسرائيل"، مشدداً على أن أنقرة لن تتهرب أبداً من مسؤولياتها في هذا الصدد.

ورداً على سؤال بشأن مشاركة تركيا في مجلس السلام المتوقع تشكيله بعد وقف إطلاق النار، أوضح إردوغان أنه لم يصل إلى أنقرة حتى الآن أي عرض أو طلب رسمي، مشيراً إلى سماع شائعات عن مساعٍ لعقد مثل هذا الاجتماع، ومؤكداً أن الأهم هو عقد لقاءات من أجل السلام، وأن تركيا مستعدة لاتخاذ خطوة في أي وقت.

ولفت الرئيس التركي إلى استمرار خروقات "إسرائيل" لوقف إطلاق النار، في ظل عدم وفاء "إسرائيل" بتعهداتها، واستمرار المشكلات المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن ظروف الشتاء بدأت تفرض نفسها بقوة، ما يستدعي الإسراع في حل مشكلات الإيواء وعدم تلبية الاحتياجات الأساسية، مؤكداً أن تحقيق ذلك يتطلب زوال التهديد الأمني الذي تسببه "إسرائيل"، وأن تركيا لا تتردد في تحمّل المسؤولية.

وأشار إردوغان إلى أن "إسرائيل" تتنصل من التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في الـ10 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وبروتوكوله الإنساني، ما فاقم معاناة الفلسطينيين، في وقت لم يشهد فيه واقعهم المعيشي أي تحسن.

/انتهى/