ترامب يفرض حصاراً على ناقلات النفط الفنزويلية ويصنف النظام منظمة إرهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تهدف هذه الخطوة الأميركية إلى تصعيد الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وكذلك، صنّف الرئيس ترامب النظام الفنزويلي منظمة إرهابية أجنبية.

وادعى ترامب في منشور في "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي إنّ نظام مادورو يستخدم النفط من الحقول الفنزويلية لتمويل أنشطة تشمل الإرهاب، والاتجار بالمخدرات والبشر، وعمليات الاختطاف والقتل، مشدداً على أنّ هذه الممارسات دفعت الولايات المتحدة إلى تصنيف النظام الفنزويلي منظمة إرهابية أجنبية.

وأضاف أنّ الحصار جزء من جهود لإعادة الأصول الأميركية المسروقة، بما في ذلك النفط والأراضي، ولمنع أي تهديد أو اعتداء على المصالح الأميركية.

وأعلن ترامب أنّ "فنزويلا محاصرة بالكامل بأكبر أسطول بحري تم تجميعه في تاريخ أميركا الجنوبية"، متابعاً: ستكون الصدمة التي ستتلقاها فنزويلا غير مسبوقة إلى أن تعيد النفط والأراضي والأصول الأخرى التي سرقتها منا سابقاً.

وأفادت وكالة "رويترز" بأنّ الخام الأميركي ارتفع 1.5% بعد قرار ترامب فرض حصار على ناقلات النفط من فنزويلا وإليها.

وأمس الثلاثاء، سلّمت فنزويلا، رسالة لرئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تدين فيها رسمياً عمل الولايات المتحدة الأميركية ضد سفينة خاصة مخصّصة للتجارة الدولية المشروعة سرقتها واشنطن من البحر الكاريبي، كانت تنقل النفط الفنزويلي، واصفةً عمل واشنطن بأنّه خطير لاستخدام القوة، والاختطاف، والقرصنة".

