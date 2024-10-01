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٠١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:١٦ ص

رئيس السلطة القضائية يقدم واجب العزاء خلال حضوره في مكتب حزب الله لبنان بطهران

رئيس السلطة القضائية يقدم واجب العزاء خلال حضوره في مكتب حزب الله لبنان بطهران

عزى رئيس السلطة القضائية باستشهاد "السيد حسن نصر الله" بحضوره مكتب حزب الله لبنان ولقاء ممثل حزب الله في طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم حجة الإسلام محسني ايجئي رئيس السلطة القضائية تعازيه باستشهاد "السيد حسن نصر الله" من خلال حضوره مكتب حزب الله لبنان واجتماعه مع ممثل حزب الله في طهران.

وتجدر الإشارة إلى أن "مراسم العزاء" بمناسبة استشهاد "السيد حسن نصر الله" تقام منذ صباح الأحد ولمدة ثلاثة أيام في مكتب حزب الله اللبناني في طهران.

ويستضيف "عبد الله صفي الدين" ممثل حزب الله في طهران المعزين في هذه الأيام الثلاثة.

ومنذ الأحد، حضر عدد من المسؤولين والشخصيات إلى مكتب حزب الله في طهران لتقديم التعازي بمناسبة استشهاد السيد حسن نصر الله.

رئيس السلطة القضائية يقدم واجب العزاء خلال حضوره في مكتب حزب الله لبنان بطهران

/انتهى/

رمز الخبر 1949110

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