عراقجي یصل إلى بيلاروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، قد وصل إلى بيلاروسيا.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال هذه الزيارة برئيس بيلاروسيا ووزير خارجيتها وأمين مجلس الأمن القومي، وأن يعقد محادثات حول العلاقات الثنائية والدولية والإقليمية.

وتُعد هذه الزيارة الأولى لعراقجي إلى بيلاروسيا بصفته وزيرًا للخارجية.

تجدر الإشارة إلى أن عراقجي كان قد سافر سابقًا، برفقة رئيس بلادنا مسعود بزشكيان، إلى مينسك بدعوة رسمية من رئيس بيلاروسيا، وخلال الزيارة، تم توقيع 12 اتفاقية تعاون بين طهران ومينسك في مجالات السياسة والقانون الدولي والسياحة والفنون والإعلام والصحة والصناعات الدوائية والصناعة والبيئة والمناطق الحرة والصناعية والاقتصادية الخاصة والاستثمار.

ومن المتوقع خلال هذه الزيارة توقيع ثلاث وثائق، بما في ذلك إعلان التعاون بين البلدين في مواجهة العقوبات الأحادية، وإعلان مشترك بين إيران وبيلاروسيا بشأن التعاون في تعزيز القانون الدولي، ووثيقة برنامج للمشاورات السياسية بين وزارتي البلدين.

