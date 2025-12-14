عراقجي: استقرار أفغانستان يتحقق من خلال الاندماج في مسار تكاملي مع المنطقة

وافادت وكالة مهر للانباء ان عراقجي اضاف بشأن اجتماع الممثلين الخاصين لدول جوار أفغانستان بالإضافة إلى روسيا المنعقد في طهران: "يتألف اجتماع اليوم من ممثلين خاصين لدول جوار أفغانستان وكذلك روسيا، وهو في الأساس اجتماع إقليمي لاستعراض آخر التطورات الموجودة في المنطقة والمتعلقة بأفغانستان."

وتابع الوزير عراقجي قائلاً: "أفغانستان دولة مهمة في المنطقة، ومن الطبيعي أن يكون لما يحدث في هذه الدولة تأثيرات مباشرة على أمن ومصالح الدول المحيطة."وأوضح وزير الخارجية الايراني: "نظرًا للتطورات التي شهدتها أفغانستان وتأثيرها على السلام والاستقرار الإقليمي، فإن دول المنطقة ودول جوار أفغانستان كانت لديها منذ القدم هذه الآلية (لاجتماع) الممثلين الخاصين معًا لاستعراض آخر التطورات ودراسة سبل تعزيز الاستقرار والتعاون."

وأردف عراقجي: "أفغانستان دولة مهمة جدًا. ويتمتع الشعب الأفغاني بقدرات استثنائية. جهدنا هو إيجاد تقارب إقليمي يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار وتقدم المنطقة، يتم بين دول المنطقة والحكومة في أفغانستان."

وقال وزير الخارجية الايراني: "نحن نرى استقرار المنطقة فقط في إطار إقليمي دون تدخل دول من خارج المنطقة أو دولة أجنبية. لسوء الحظ، عانت أفغانستان لسنوات طويلة من وجود القوات الأجنبية أو من الاحتلال، وقد تسبب وجود حلف الناتو والقوات الأميركية لعقدين من الزمن حقًا في كوارث كبيرة للشعب الأفغاني."

وأضاف: "من وجهة نظرنا، فقط الحل الإقليمي يمكن أن يساعد، ونحن نعتقد أن أفغانستان يجب أن تندرج في مسار تكاملي مع المنطقة، وسيكون هذا لمصلحة أفغانستان ولمصلحة دول المنطقة."

وأوضح عراقجي: "اجتماع اليوم انعقد بهذا القصد بالتحديد؛ في اجتماعات دول جوار أفغانستان، لم يحضر ممثلو أفغانستان نفسها مطلقًا. كان الجيران هم من يقومون دائمًا بهذا النقاش، بالطبع حضروا أحيانًا بصفة ضيف، ولكن المهم أن يتم تقريب وجهات نظر الدول المجاورة لبعضها البعض في هذا الاجتماع، وبعد ذلك ندرس، إن شاء الله، سبل توسيع التعاون في علاقاتنا مع الحكومة الأفغانية، حيث يوجد هذا التفاعل بشكل منتظم بيننا وبين الحكومة الأفغانية."

واختتم قائلاً: "أنا متفائل جدًا بأن يكون لهذا الاجتماع نتائج إيجابية إن شاء الله، نحن على تفاعل وثيق مع الحكومة الحالية في أفغانستان، وسيتم نقل نتائج هذا الاجتماع، وأنا واثق من أن حركة جماعية إقليمية ستحمل بركات كبيرة لاستقرار المنطقة."