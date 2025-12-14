طهران تؤكد على ضرورة التقارب الإقليمي لحل الأزمة الأفغانية

أفادت وكالة مهر للأنباء يأتي هذا الاجتماع ثمرةً لمشاورات إيران مع جيران أفغانستان خلال الأسابيع الماضية، وكان الهدف منه مناقشة وتبادل وجهات النظر حول التطورات والقضايا المتعلقة بأفغانستان. ويتمثل الهدف الرئيسي في تعزيز التفاهم الإقليمي وإيجاد حلول لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة المحيطة، مع التركيز على حل المشكلات من خلال الحوار البنّاء والشراكات الإقليمية، وتجنب الحلول العابرة للأقاليم.

في هذا الاجتماع، أكد وزير الخارجية سيد عباس عراقجي على أهمية أفغانستان كجارة شرقية لإيران، وقال إن الدول الحاضرة شركاء في مصير المنطقة.

كان من بين أهم محاور كلمة وزير الخارجية في قمة التنمية الأفغانية، التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات دورية ومستدامة لإدارة المشاكل، والحفاظ على تقارب المصالح المشتركة، ودعم جميع الدول لهذه الآلية.

كما ذكر وزير الخارجية أن أفغانستان، بوصفها جسراً يربط الشرق بالغرب، يمكنها أن تلعب دوراً في طرق العبور والتعاون الاقتصادي.

وخلال ذلك، أعربت جميع الدول المشاركة عن مخاوفها الأمنية، كما نوقشت قضية النزاع الباكستاني الأفغاني، وهي قضية تعمل إيران على حلها منذ فترة طويلة لإدارة التوتر القائم.

تؤكد طهران أيضاً على ضرورة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي والإقليمي مع احترام المبادئ الدولية والالتزامات تجاه الجوار.

ويهدف اجتماع طهران إلى صياغة إطار عمل مستدام ومتماسك لتحقيق توافق إقليمي، وتخفيف حدة التوترات بين أفغانستان وباكستان.