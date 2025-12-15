توثيق 140 موقعاً يشتبه بأنها مقابر جماعية في الفاشر بالسودان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مختبر البحوث الإنسانية في كلية الصحة العامة بجامعة "ييل" أن التقديرات تشير إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين في السودان، مؤكداً أنه سيصدر الأسبوع المقبل تقريراً يوثق ما لا يقل عن 140 موقعاً يُشتبه بأنها مقابر جماعية أو تجمعات جثث في مدينة الفاشر.

وأوضح مدير المختبر، ناثانيال ريموند، أن قوات الدعم السريع تنفذ عمليات منظمة لإزالة الأدلة، مشيراً إلى أن فريقه رصد وحدة عسكرية بحجم لواء تعمل على تنظيف البقايا البشرية في ظل غياب كامل لمظاهر الحياة المدنية من أسواق أو مصادر مياه أو حركة نقل.

وأضاف أن الهدف من هذه العمليات هو التخلص السريع من أكبر قدر ممكن من الأدلة قبل وصول أي جهة مستقلة إلى المنطقة.

وتشهد ولايات كردفان شمالاً وجنوباً وغرباً تصعيداً عسكرياً مكثفاً في الأسابيع الأخيرة، مع استخدام واسع للطائرات المسيّرة من الطرفين، فيما تخضع منطقة كادقلي لحصار قوات الدعم السريع وحلفائها منذ أكثر من عام، ما فاقم الأزمة الإنسانية وانتشار أوبئة مثل الكوليرا.

