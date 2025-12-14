فصل أستاذة مساعدة إيرانية من جامعة أركنساس بسبب انتقادها لاسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية اليوم (السبت بالتوقيت المحلي) أن أستاذة العلوم السياسية في جامعة أركنساس متهمة بالإشادة بقائد الجمهورية الإسلامية الإيرانيةوانتقاد الكيان الصهيوني.

وأضافت الوسيلة الإعلامية الأمريكية: "تشير الأدلة إلى أن شيرين سعيدي، رئيسة برنامج دراسات الشرق الأوسط بالجامعة، دعمت أيضًا حميد نوري، الذي اعتُقل في السويد".

وأضافت صحيفة نيويورك بوست: طالب مشرعون ومجموعة من المعارضين الإيرانيين إدارة الجامعة بممارسة المزيد من الضغط على سعيدي، التي فُصلت من منصبها يوم الجمعة، وفقًا لما صرّح به متحدث باسم الجامعة.

وتابعت صحيفة نيويورك بوست: كما وصفت سعيدي إسرائيل بأنها "دولة إرهابية" و"دولة إبادة جماعية". وأكدت أنه "القائد الذي حمى إيران خلال الهجوم الإسرائيلي، حفظه الله".

