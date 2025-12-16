مادورو يؤكد على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع روسيا

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن التلفزيون الفنزويلي الرسمي، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو أن العلاقات الاستراتيجية بين كاراكاس وموسكو ستشهد مزيداً من التطور خلال العام المقبل.

وأضاف، في إشارة إلى مكالمته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي: "لقد وضعنا لأنفسنا أهدافاً طموحة في جميع المجالات، لكي يصبح عام 2026 عاماً لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين".

وقال الرئيس الفنزويلي: "ستستضيف كاراكاس اجتماعاً للجنة الحكومية الدولية رفيعة المستوى بين فنزويلا وروسيا في الربع الأول من عام 2026، وهو اجتماع سيُعقد بمشاركة نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري تشيرنيشينكو".

وفي الوقت الذي تُعاني فيه فنزويلا من أشد العقوبات والتهديدات العسكرية من الولايات المتحدة، حذّرت روسيا من خطر تهديد كاراكاس والعمل العسكري ضد البلاد.

وتُعدّ فنزويلا وكوبا من أهم حلفاء روسيا في أمريكا اللاتينية.

