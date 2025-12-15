خرازي يؤكد ضرورة وضع خطة عمل لتنفيذ وثيقة التعاون الشامل بين إيران والصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، اليوم، خلال لقائه بوفد من مراكز أبحاث صينية مختلفة، زار طهران لحضور "منتدى الحوار الإيراني الصيني الثالث"، عن أمله في أن يكون لزيارتهم أثر إيجابي في تعزيز فهمهم لواقع إيران.

وأكد خرازي: على الرغم من الخلفية التاريخية العميقة والعلاقات السياسية الواسعة بين البلدين، فإن فهم الإيرانيين والصينيين لبعضهم البعض لا يزال دون المستوى المأمول، ولا يمتلك شعبا البلدين فهمًا مناسبا لبعضهما بعضا. وفي هذا الصدد، يمكن للمؤسسات البحثية ومراكز الفكر أن تلعب دورًا بارزًا في تعميق تعرف شعبي البلدين، كل منهما على الاخر.

وقال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: نأمل أن نتمكن، من خلال إعداد خطة عمل لتنفيذ وثيقة برنامج التعاون الشامل والمواقف الواقعية التي اتخذتها الحكومة الصينية بشأن عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران، من اتخاذ خطوات عملية فعّالة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

كما دعا خرازي الوفد الصيني لعدم الاعتماد كليًا على الأخبار والمعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام او مراكز الفكر الغربية في متابعة القضايا الإيرانية، بل الاعتماد بشكل أكبر على الأخبار والتحليلات الصادرة عن وسائل الإعلام ومراكز الفكر الإيرانية.

وخلال هذا الاجتماع، أعرب أعضاء الوفد الصيني عن انطباعاتهم عن هذه الزيارة، وأبدوا إعجابهم بالوحدة الوطنية والاستقلالية لدى الإيرانيين، والتي برزت بشكل أوضح، لا سيما بعد حرب الأيام الاثني عشر من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد إيران، وأكدوا أن إيران أثبتت أنها دولة قوية سياسياً وعسكرياً.

وأشار أعضاء الوفد الصيني إلى أن أكثر من 80% من الرأي العام الصيني أيدوا إيران خلال هذه الحرب.

كما أكد أعضاء الوفد الصيني في كلماتهم على ضرورة تعزيز العلاقات بين إيران والصين في إطار برامج التنمية المشتركة بين البلدين، وذكروا أنه من الضروري تعزيز هذه العلاقات في إطار مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، وأن يلعب الجانبان معاً دوراً أكبر على الساحة الدولية.